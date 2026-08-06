Просрочка татарстанского бизнеса перед банками превысила 39 млрд рублей

Республика заняла 11-е место в России по объему просроченной задолженности

Фото: Роман Хасаев

Просроченная задолженность российского бизнеса по кредитам в июне незначительно снизилась — на 0,8%, в Татарстане же, напротив, был зафиксирован рост на 4,6% за месяц. Предприниматели республики заняли 11-е место в масштабах страны по величине просрочки — 39,1 млрд рублей. Что касается привлечения займов, Татарстан вошел в первую десятку регионов — предприниматели взяли кредитов на 183,8 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Просрочка бизнеса в России выросла до 3,2 трлн рублей

К концу июня просроченная задолженность российского бизнеса по сравнению с маем незначительно снизилась — на 0,8%. Для сравнения, в предыдущем месяце она выросла на 2,2%. Сумма просрочки составила более 3,17 трлн рублей, сообщили в Центробанке.

Ее доля в общем объеме портфеля по корпоративным кредитам снизилась до 3,7%.

— Число заемщиков ЮЛ и ИП за июнь сократилось на 0,2%, до 713 446. Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем количестве заемщиков достигла 27,6% (в мае — 26,6%), — добавили в пресс-службе регулятора.



Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Татарстан — на 11-м месте по кредитной просрочке бизнеса

Наибольший объем просроченной задолженности ожидаемо у Москвы — 1,62 трлн рублей. Это почти в 8,5 раза больше, чем у Московской области, занимающей второе место с 189,1 млрд рублей. Далее следуют Ростовская область (140,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (почти 134,3 млрд рублей) и Калининградская область (почти 78,4 млрд рублей).

Татарстан занял 11-ю строчку рейтинга — объем просрочки в республике к концу июня достиг порядка 39,1 млрд рублей. Месяцем ранее сумма составляла 37,4 млрд рублей (+36% год к году).

Реальное время / realnoevremya.ru

В Приволжском федеральном округе просроченная задолженность была равна 208,7 млрд рублей, из них 197,2 млрд — в рублях и 11,5 млрд — в валюте.

Задолженность — почти 80 трлн рублей

В целом задолженность российского бизнеса на 1 июля составила 79 трлн в рублях и 7,8 трлн — в валюте, следовало из аналитики ЦБ.

В Москве показатель составил 31,5 трлн в рублях и 2,6 трлн в валюте. На втором и третьем местах расположились Московская область (5,7 трлн в рублях и 223 млн в валюте) и Санкт-Петербург (5,3 трлн в рублях и 881 млн в валюте).

В первую десятку также вошли Краснодарский край (3,48 трлн рублей в рублях и 263,8 млрд рублей в иностранной валюте), Ленинградская область (3,11 трлн и 18,1 млрд рублей соответственно), Тюменская область (2,52 трлн и 947,1 млрд рублей), Свердловская область (2,36 трлн и 202,4 млрд рублей), Татарстан (1,74 трлн и 941 млн рублей), Пермский край (1,02 трлн и 121,5 млрд рублей) и Тульская область (1,00 трлн и 49,5 млрд рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан — в топ-10 по объему взятых кредитов

— Портфель кредитных организаций по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличился за июнь на 0,6% и на 1 июля составил 86,8 трлн рублей. Годовой темп прироста портфеля возрос до 11,7% (месяцем ранее — 11,8%), — добавили в ЦБ.

В начале лета банки выдали корпоративных кредитов на 7,7 трлн рублей — это на 30,1% больше, чем в мае. Вырос и объем выдач с исключением кредитов заемщикам, осуществляющим финансовую и страховую деятельность. За июнь рост составил 6,4 трлн рублей, или 33,8%.



Что касается льготных кредитов, портфель по ним в рублях увеличился до 4,7 трлн рублей (+0,5% за месяц). Его доля в общей сумме портфеля по кредитам в рублях достигла 5,9%. Годом ранее показатель был аналогичен: 6%.

Татарстан вошел в первую десятку регионов по объему предоставленных кредитов — бизнес взял взаймы 183,8 млрд рублей. Всего российским юрлицам и ИП к 1 июня выдали займов на сумму 7,6 трлн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольший объем пришелся на Москву — бизнес столицы привлек 3,3 трлн рублей. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (688,4 млрд рублей) и Московская область (569,7 млрд рублей).

В первой десятке регионов по объему предоставленных кредитов — Свердловская область (232,1 млрд рублей), Тюменская область (195,2 млрд рублей), Краснодарский край (147,9 млрд рублей), Самарская область (130,7 млрд рублей), Ленинградская область (121,3 млрд рублей) и Красноярский край (108 млрд рублей). Основные объемы кредитования сосредоточены в крупных финансовых и промышленных центрах страны.