На казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь юбилея РТРС

С 20 до 23 часов на медиафасаде телевышки будет транслироваться бегущая строка с поздравлениями

Фото: Максим Платонов

На телебашне в Казани включат архитектурно-художественную подсветку, приуроченную к 25-летнему юбилею Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Отпразднуют данное событие 13 августа, сообщила пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра РТ — филиала РТРС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С 20 до 23 часов на медиафасаде телевышки состоится яркое светодинамическое шоу, во время которого будет транслироваться бегущая строка с поздравлениями: «С Днем Рождения РТРС» и «25 лет РТРС — с Юбилеем».



РТРС является основным оператором связи для региональных вещателей, а его деятельность играет стратегическую роль в обеспечении обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета страны, поддерживая реализацию конституционного права граждан на получение информации.

Никита Егоров