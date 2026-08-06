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В пяти соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность

09:39, 06.08.2026

Режим ввели в Удмуртии, Чувашии, а также Самарской, Ульяновской и Кировской областях

В пяти соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность
Фото: Артем Дергунов

В пяти соседних с Татарстаном регионах объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим ракетной опасности ввели в Удмуртии, Чувашии, а также Самарской, Ульяновской и Кировской областях. Жителей просят принять меры безопасности и пройти в укрытия. Чуть позже ракетная опасность была объявлена в соседнем с Татарстаном Башкортостане.

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Аналогичные меры вводились чуть ранее в Мордовии, но сейчас отменены.

Аэропорты в Ижевске, Чебоксарах, Самаре, Кирове и Ульяновске закрыты.

Ранее режим ракетной опасности был введен на всей территории Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

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