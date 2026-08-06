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В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей просят пройти в укрытия

09:57, 06.08.2026

Горожан по громкоговорителям предупредили об угрозе атаки

В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей просят пройти в укрытия
Фото: Артем Дергунов

В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей по громкоговорителям просят пройти в укрытия.

— Граждане, воздушная тревога. Угроза непосредственного нападения воздушного противника, — говорится по громкоговорителям.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Татарстане и в семи соседних регионах объявлена ракетная опасность.

Также закрыты все аэропорты в Татарстане.

Ракетная опасность объявлена в следующих регионах: Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, а также в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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