В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей просят пройти в укрытия
Горожан по громкоговорителям предупредили об угрозе атаки
В Казани включили сирены воздушной тревоги, жителей по громкоговорителям просят пройти в укрытия.
— Граждане, воздушная тревога. Угроза непосредственного нападения воздушного противника, — говорится по громкоговорителям.
В Татарстане и в семи соседних регионах объявлена ракетная опасность.
Также закрыты все аэропорты в Татарстане.
Ракетная опасность объявлена в следующих регионах: Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, а также в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.
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