В казанском аэропорту задержано более 50 рейсов на прилет и вылет

Ранее в республике объявляли ракетную опасность

Фото: Динар Фатыхов

В казанском аэропорту задержано 22 рейса на вылет. Среди них: SU 908 в Хургаду (вылетит в 11:50), N4 709 в Краснодар (вылетит в 11:45), TK 430 в Стамбул (в 14:35), SM 908 в Шарм Эль Шейх (в 12:15), FV 6596 и N4 250 в Санкт-Петербург (вылетят в 15:10 и в 20:30 соответственно), DP 973 в Стамбул (в 13:25), SU 1269 в московский Шереметьево (в 14:40), а также DP 957 и SU 794 в Анталью (вылет — в 13:25 и 15:30). Такие данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще 29 рейсов задерживаются на прилет. Среди них: WZ 1504 из Батуми (прилетит в 14:10), SM 907 из Шарм Эль Шейха (в 14:25), SM 907 из Уфы (в 14:25), FV 6595 из Питера (в 14:00) и другие самолеты.

Напомним, что ранее в республике объявляли беспилотную и ракетную опасности.

Никита Егоров