Причал за 2,4 млрд: в Казани развернулась борьба за главный актив Локомотива

От сделки за 100 рублей до снятия с учета: многолетний спор за объект, чья стоимость намного выше государственной оценки

Фото: Реальное время

Казанский «Центр парусного спорта и водного туризма» готовит апелляцию на решение суда, отказавшего ему в праве собственности на причальную стенку на полуострове Локомотив. Сооружение сняли с учета как несуществующее, хотя оно функционирует десятки лет и принимает массовые мероприятия, включая недавнюю выставку яхт и катеров. Объект фигурировал в уголовном деле о продаже акватории Волги за 100 рублей, в рамках исполнительного производства был оценен в 180 млн, а в выписке из ЕГРН его кадастровую стоимость указали как 2,4 млрд. Столь колоссальная разница задает масштаб конфликта, в котором развернулась ожесточенная борьба за выгодный актив.

Спор за причальную стенку: уголовное дело и банкротство

Готовясь к новой фазе затяжной судебной тяжбы, председатель Ассоциации «НП «Центр парусного спорта и водного туризма» Олег Тюрин рассказал о многолетнем споре вокруг причальной стенки Локомотива. Бетонное сооружение было создано на полуострове силами самих яхтсменов еще в 90-е годы, а в 2003-м учредили некоммерческое партнерство. Территория стала главной татарстанской площадкой развития парусного спорта и детской профильной школы.

В 2003 году был выдан первый техпаспорт на набережную. В дальнейшем объект закрепили за центром, возглавляемым в те годы бывшим партнером Тюрина — Андреем Трофимовым. Важным этапом стало получение в 2008 году права пользования акваторией Волги с дальнейшим продлением в 2013-м: центр выиграл торги и заключил договор водопользования с Нижне‑Волжским бассейновым водным управлением. Именно этот комплекс активов — причальная инфраструктура и право водопользования — стал ключевым источником дохода и основой деятельностью центра. Как позже установили суды, без этих объектов функционирование ассоциации, включая развитие материально‑технической базы и проведение спортивных мероприятий, было невозможно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но после смены руководства в 2018-м выяснилось, что причальную стенку сняли с баланса организации. В ходе цепочки притворных сделок объект продали за 100 рублей фирме «Волжский», владельцем которой был сын бывшего директора центра Вадим Трофимов. Было возбуждено уголовное дело по обвинению бизнесмена в особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и присвоении имущества (ст. 159, 160 и 201 УК РФ). Дело прекратили в связи со смертью Трофимова-старшего, а младший, по словам собеседника издания, сейчас живет за пределами страны.

Еще в 2022 году Арбитражный суд РТ отменил фиктивную сделку о продаже причальной стенки, признав договор между центром и «Волжским» недействительным. С Вадима Трофимова постановили взыскать 7,4 млн рублей неосновательного обогащения. Но за эти годы фирма обанкротилась, конкурсное производство завершили в июне, не найдя имущества. Размер реестра требований кредиторов составил 7,5 млн рублей, из которых удалось погасить лишь 20 тысяч.

Правовая неопределенность и снятие объекта с учета

Несмотря на судебные акты, статус причальной стенки все еще остается спорным: апелляционная инстанция в Самаре признала необходимость вернуть объект в первоначальное положение и передать его ассоциации. Но на практике возникла правовая неопределенность — сооружение много лет эксплуатируется по назначению, хотя по документам как будто перестало существовать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ситуацию, по словам Тюрина, усугубили действия Комитета земельных и имущественных отношений Казани. В сентябре 2024 года комиссия КЗИО составила акт о том, что объект прекратил существование, и на этом основании Росреестр снял его с учета. Председатель ассоциации, оспаривая решение, привлек кадастрового инженера, который подтвердил наличие причальной стенки. Кроме того, обратился в Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, где установили, что акт комиссии составлен с нарушениями: в нем нет фото‑ и видеофиксации, координат и других обязательных данных. Но главное, спустя два месяца после составления акта чиновники КЗИО и сами признали существование сооружения, отвечая на запрос Тюрина:

— Согласно сведениям из ЕГРН, в пределах земельного участка с кадастровым номером 16:50:012006:40 расположено нежилое помещение (причальная стенка) с кадастровым номером 16:50:000000:13252, площадью 3 513,9 кв. м. Право собственности на данный объект не зарегистрировано, — говорится в письме Комитета земельных и имущественных отношений от ноября 2024 года.

скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

«Реальное время» направило запросы в исполком Казани и Управление Росреестра по РТ с просьбой разъяснить ситуацию со снятием с кадастрового учета ранее учтенного и по-прежнему существующего объекта недвижимости. Комментарии будут опубликованы по получении.

Текущий судебный процесс и новые претензии

Сам Олег Тюрин описывает абсурдность ситуации почти как юридический парадокс: «Получается, что объект есть, но он упал с неба. Потом они быстренько поняли, что можно его забрать». Яхтсмен считает, что спор носит не столько правовой, сколько имущественный характер.

предоставлено спикером

Глава Центра парусного спорта эмоционально характеризует ситуацию: «Это равносильно тому, что говорят: «Мы видим, что вы есть, существуете, но вы потеряли паспорт. Извините, вас нет». Вот и причальная стенка есть, но КЗИО утверждает, что ее нет». В его словах звучит не только юридическая, но и личная обида — он связывает судьбу объекта с собственной многолетней работой на благо города. Спикер подчеркивает масштаб спорного актива:

— Объект в рамках исполнительного производства оценили в 180 млн рублей, а в выписке из ЕГРН его кадастровая стоимость была указана — 2,4 млрд. Неплохо бы кому‑то приобрести такой лакомый кусочек, построенный за деньги общественной организации, — посетовал Тюрин, объясняя, почему за объект идет столь ожесточенная борьба.

скриншот выписки из ЕГРН

В конце 2025 года ассоциация подала иск к наследнице Арине Трофимовой, Исполкому Казани, КЗИО и Управлению Росреестра по РТ, требуя признать незаконным снятие причальной стенки с кадастрового учета, восстановить прежний статус и признать право собственности за Центром парусного спорта. Заявитель настаивает, что на протяжении десятков лет добросовестно и открыто эксплуатировал объект: это подтверждают договоры на поставку электроэнергии, документы о содержании и ремонте. При этом появились новые претенденты на объект — представители религиозной организации, которые утверждают то, что подпорная стенка для плавсредств и спортивных парусных яхт имеет религиозное назначение, — центр просил отказать им в притязаниях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Издание попыталось связаться с Ариной Андреевной, чтобы узнать ее позицию по спору с ассоциацией яхтсменов. На звонки и сообщения Трофимова пока не ответила. Редакция готова в любой момент опубликовать ее точку зрения по этому вопросу.

После отказа в суде первой инстанции ассоциация намерена подать апелляцию в Верховный суд Татарстана, чтобы окончательно закрепить правовой статус объекта и защитить интересы Центра парусного спорта как общественной организации, развивающей городскую набережную и спортивную инфраструктуру в Казани. Олег Тюрин объясняет, почему считает свое пользование объектом добросовестным:

— Мы постоянно эксплуатируем эту причальную стенку. Это подтверждается документами — работами по бетонированию, берегоукреплению, текущему содержанию. У нас до сих пор действует договор поставки электроэнергии, — рассказал он, подчеркнув, что это не просто формальности, а доказательство реального вклада в поддержание объекта.

Отдельно остановился на социальной миссии проекта: «Я всю жизнь бился, чтобы люди гуляли вдоль набережной — так же, как на Кабане, чтобы все было открыто и общедоступно. Особенно нравится, когда здесь гуляют семьи с детьми — сразу вызывает улыбку. Мы — некоммерческое партнерство, не имеем права распределять прибыль среди участников, можем направлять только на улучшение условий: ремонт понтонов и прочее». Тюрин отметил, что речь идет о доступном городском пространстве, которое ассоциация стремится сохранить для горожан.

Особое возмущение главы Центра парусного спорта вызвал ответ казанских чиновников на его обращение в рамках прямой связи с президентом России. Олег Тюрин жаловался на бездействие местных властей при восстановлении в государственном учете объекта причальной стенки: «В своем ответе они приложили старый документ, где говорят, что «все в порядке, причальной стенки нет». Это они пишут мне и такую же отписку Путину».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

P.S. После выхода статьи в редакцию поступил комментарий Управления Росреестра по Татарстану, приводим его полностью:

«Управление Росреестра по Республике Татарстан было привлечено для участия в деле №2-2037/2026 в качестве одного из ответчиков в рамках искового производства, предполагающего разрешение судом спора о правах на недвижимое имущество. Вместе с этим Управление Росреестра по Республике Татарстан не является участником материальных правоотношений и не имеет самостоятельных требований в отношении предмета спора, а лишь осуществляет регистрацию прав на основании представленных документов в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №2018-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Таким образом Управление Росреестра по Республике Татарстан по делу №2-2037/2026 является ненадлежащим ответчиком, так как при рассмотрении дел в исковом производстве регистрирующий орган не претендует и не может претендовать на спорное имущество. Дополнительно сообщаем, что Вахитовским районным судом г. Казани по делу №2-2037/2026 по исковому заявлению АНП «Центр парусного спорта и водного туризма» к Трофимовой А.А., ИКМО г. Казани, МКУ КЗиО ИКМО г. Казани, Местной старообрядческой религиозной организации Казанской общины христиан централизованной старообрядческой религиозной организации РТ, Управлению Росреестра по Республике Татарстан в удовлетворении иска отказано.

В отношении объекта с кадастровым номером 16:50:000000:1325231.07.2024 г. было прекращено право собственности на основании судебного акта вступившего в законную силу.

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» уполномоченный орган обратился в орган регистрации прав с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости с приложением акта осмотра, в результате чего сооружение было снято с кадастрового учета 19.09.2024 г.».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

P.P.S. После публикации статьи в редакцию также поступил комментарий Вадима Трофимова, учредителя ООО «Волжский», издание приводит его позицию в споре:

1. Опровержение мифа о постройке причала «силами яхтсменов»

В статье утверждается, что бетонное сооружение было создано на полуострове силами самих яхтсменов еще в 90-е годы. Данные доводы полностью опровергаются судебными актами. (Приложение Nº1), Решение Арбитражного суда РТ от 12.02.2009 г. по делу Nº A65-25881/2008 (лист 2).

Причал — это был частный инвестиционный актив моего отца, Трофимова Андрея Владимировича, который он лично финансировал и строил. Данный факт никогда не оспаривался Ассоциацие, а только подтверждался. Ассоциация никогда не являлась его создателем. Данный факт в пункте 1.1 своего искового заявления от 19.12.2025 г. официально признает и сам Тюрин О.Б. (Вахитовский районный суд г. Казани, дело Nº 2-2037/2026).

2. Отсутствие у Ассоциации законных прав собственности

Все доводы о «законном» многолетнем владении причальной стенкой со стороны Ассоциации полностью аннулированы Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа. Суд установил, что первоначальная регистрация права собственности за Ассоциацией была ошибочной. Судебными актами признано недействительным зарегистрированное за ней право собственности и применены последствия ничтожности всей последующей цепочки сделок, что вернуло стороны в первоначальное состояние. У Ассоциации не возникло и не могло возникнуть права собственности на данный объект. (Приложение Nº2) Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2022 г., лист 18.

3. Юридическая несостоятельность упоминаний об уголовном деле (Отсутствие законного предмета преступления)

Умышленно транслируемые Тюриным О. Б. заявления уголовного дела по статьям о мошенничестве и присвоении имущества ( ст. 159, 160 УК РФ) — это грубая попытка медийного давления и спекуляция на имени ушедшего из жизни человека. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа окончательно признано, что причальная стенка являлась самовольной постройкой. Физическое наличие бетона на берегу не делает его легитимным объектом гражданских прав. Невозможно похитить или присвоить то имущество, которое юридически никогда не существовало в качестве законного объекта недвижимости. (Приложение Nº2) Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2022 г.

Тем самым с точки зрения уголовного права данное дело изначально было абсолютно необоснованным, так как в правовом поле полностью отсутствует сам предмет предполагаемого преступения.

4. Законность снятия объекта с кадастрового учета Росреестром

Жалобы Тюрина О. Б. на действия КЗИО г. Казани и Росреестра беспочвенны. В Постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20 сентября 2010 года по делу Nº A65-25881/2008 (Приложение 3), дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела судом право собственности на причальную стенку за кем-либо не было установлено. Что подтверждает (Приложение Nº2) Постановления Арбитражного суда Поволжского округа о т 31.01.2022 г., что данное причальное сооружение было по ошибке зарегистрировано за АНП «Центр парусного спорта и водного туризма». В связи с чем нахождение на государственном кадастровом учете являлось исторической правовой ошибкой, которую государственные органы абсолютно законно исправили, аннулировав записи в ЕГРН и сняли данный «объект» с кадастрового учета.

5. Процессуальный обман суда со стороны Тюрина О.Б.

В прессе Олег Тюрин патетично рассуждает о «лакомом кусочке стоимостью 2,4 миллиарда рублей». Однако при обращении с иском в Вахитовский районный суд г. Казани Тюрин указал цену иска всего в 180 миллионов 963 тысячи рублей. Имея на руках выписку из ЕГРН, истец умышленно занизил стоимость имущества в суде с единственной целью — уклониться от уплаты государственной пошлины в надлежащем объеме. Подобные двойные стандарты наглядно демонстрируют истинное отношение руководителя Ассоциации к закону.

7. Намеренное банкротство ООО «Волжский» и скрытая коммерция Ассоциации

Утверждения Тюрина О.Б. о «социальной миссии» проекта и общедоступности набережной полностью опровергаются фактами. Банкротство ООО «Волжский» было намеренно инициировано Ассоциацией с целью захвата чужого имущества и извлечения финансовой выгоды. Ни Тюрин, ни его партнеры никогда не думали о доступности берега для людей: территория застроена заборами, проход граждан к воде закрыт. Заявления о «некоммерческом статусе» партнерства — это фикция. Не проводится никаких общественно спортивных мероприятий. На территории ведется масштабная теневая коммерческая деятельность, продаются места для стоянок, собираются деньги за парковку яхт, которые не учитываются должным образом.

Данные факты требуют пристального внимания со стороны Министерства юстиции РФ, Федеральной налоговой службы и Прокуратуры.

Итог: 17 июля 2026 года Вахитовский районный суд г. Казани полностью отказал АНП «Центр парусного спорта и водного туризма» в удовлетворении их исковых требований. Правосудие подтвердило полную законность действий органов власти и абсолютную несостоятельность притязаний Олега Тюрина.

Я всегда отстаивал и буду до конца отстаивать законные интересы своего отца, своей семьи и защищать наше честное имя от любых голословных обвинений и грязных медийных манипуляций оппонентов. Каждым своим действием в суде мы доказываем, что правда и закон находятся на нашей стороне.