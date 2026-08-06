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Аэропорты Казани и Нижнекамска открыли

11:28, 06.08.2026

Их закрывали на фоне объявления в республике ракетной опасности

Аэропорты Казани и Нижнекамска открыли, сообщила Росавиация.

Ранее воздушные гавани закрывали на фоне объявления в республике ракетной опасности, сейчас ограничения сняты.

По последним данным, в казанской аэрогавани задерживаются более 50 рейсов.

Никита Егоров

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