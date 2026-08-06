В Зеленодольске прошла презентация состава ХК «Ак Барс-Ракета» на новый сезон

«Ракета» больше не «Динамо», «Ак Барс» на месте, как и был

ХК «Ак Барс-Ракета». Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Ракета»

В Зеленодольске прошла официальная презентация команды хоккейного клуба «Ак Барс‑Ракета» на сезон 2026—2027 годов. Спортивное руководство Татарстана и представители клуба познакомились с новым главным тренером Сергеем Тарасовым, а также с игроками, пополнившими состав команды. В рамках мероприятия представили новую игровую форму, презентовали новичков «Ак Барс‑Ракеты» и познакомили собравшихся с новым президентом клуба. Подробности — в репортаже издания «Реальное время».

От «Динамо» до «Ракеты»

У команды теперь новое-старое название. Хоккей с мячом в Казани начинался в 50-е годы прошлого века с «Динамо», затем были «Крылья Советов», «Спартак», а с 1959 года команда стала «Ракетой». У «Ракеты» любопытная связь с ленинградским футбольным «Зенитом». Хозяином «Зенита» было ЛОМО — Ленинградское оптико‑механическое объединение. Во время войны предприятие эвакуировали в Казань, где на его базе создали Казанский оптико‑механический завод (КОМЗ). Именно КОМЗ стал куратором хоккейной команды «Ракета». После войны ЛОМО вернулось в Ленинград и продолжило поддерживать «Зенит». Так команды оказались связаны общей историей.

В российские времена КОМЗ оказался не способен содержать команду, ее взяло под опеку ФСО «Динамо РТ», тогда были достигнуты пиковые результаты в ее истории: выигрыши Кубка мира, чемпионата страны, Кубка России.

Новый тренер Сергей Тарасов (крайний слева), старый директор Валерий Носов (крайний справа) в окружении новичков команды. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Ракета»

Сейчас хоккейный клуб снова из «Динамо» превратился в «Ракету». Но перед презентацией игроки и сотрудники клуба вместе с персоналом санатория, где проходила встреча, отправились в подвал — защитное сооружение, чтобы переждать ракетную опасность. Снять напряжение помог министр спорта республики Владимир Леонов: в приветственном слове он с долей иронии призвал казанских хоккеистов порадовать болельщиков в новом сезоне «ракетными атаками» на ворота соперников.

Владимир Леонов: «Команде вернули старое название «Ракета», в этом есть определенный символизм»

— Команде вернули старое название «Ракета» — в этом есть определенный символизм. Зато в названии сохранился «Ак Барс», что подразумевает стабильное финансирование, серьезные инвестиции в клуб, притом что он инвестирует и в другие наши команды, — объяснил Леонов.

Финансирование — особенно важный аспект. Лишившись его, один из конкурентов, нижегородский «Старт», похоже, уже достиг финиша, объявив о том, что не будет стартовать в нынешнем сезоне. Сразу трое новичков Казани в прошлом сезоне играли в Нижнем. Это голкипер Юрий Иванчиков (воспитанник Архангельска), нападающий Владимир Михальченко (воспитанник Кемерово) и защитник Сергей Филатов (воспитанник Ульяновска).

предоставлено клубом

Филатову в конце прошлого сезона пришлось тяжелее всех: ему нанес порез коньком одноклубник Игорь Вассерман, чье лезвие задело бедренную артерию спортсмена. Филатов — очередной воспитанник ульяновского хоккея, который будет играть за Казань. Наряду с такими великими мастерами, как Юрий Гаврилов, Сергей Наумов, Юрий Логинов и многими другими. Не стоило Ульяновску забирать у Татарстана Леонарда Мухаметзянова — впоследствии он стал чемпионом мира, но уже в составе местной «Волги», а не казанской «Ракеты». В историю казанского хоккея вошел и Юрий Логинов — он стал первым спортсменом из Казани, завоевавшим титул чемпиона мира. Несмотря на эту историю, состав команды по‑прежнему пополняют уроженцами Ульяновска — пусть даже они приходят транзитом через Нижний Новгород.

«Как говорил Зинэтула Билялетдинов: «Надо честно трудиться — и результат всегда придет»

Присутствие первого лица спортивной индустрии республики, а также его первого зама Халила Шайхутдинова на презентации добавляло вес мероприятию. Впрочем, Шайхутдинов с хоккейной клюшкой на «ты», не пропускает товарищеские турниры по этому виду спорта на валенках. А вот министр, скорее всего, приехал, чтобы поддержать нового президента клуба Айрата Абузярова, генерального директора Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ.

— Я очень благодарен своему другу Айрату Рафаэловичу, с которым мы очень давно работаем, — пояснил Владимир Леонов. — Он был глубоко вовлечен в хоккейный клуб «Ак Барс», благодаря чему мы и познакомились. Для него спорт не новинка, и президентство для него будет не хобби, а некой миссией.

Новый президент клуба Айрат Абузяров наблюдает, как новый наставник Сергей Тарасов презентует новую форму команды. предоставлено realnoevremya.ru ХК «Ак Барс-Ракета»

Новый президент клуба прошел путь от человека, который любил проявлять себя в спорте: был активным спортсменом и болельщиком, до того, кто любит спорт в себе: теперь он руководитель и организатор большого коллектива, каким и является хоккейный клуб.

— Для спортивного сообщества нашей республики «Ракета» не была пустым звуком. В свое время она выигрывала все титулы, какие только возможно. У нас есть спонсоры, с нами наша республика и раис республики, которые хотят видеть нашу команду наверху таблицы. Мы понимаем, что это большой труд, потому что, как говорил Зинэтула Билялетдинов: «Надо честно трудиться — и результат всегда придет».



Среди других новичков Казани — полузащитник Егор Дарковский (уроженец Новосибирской области, последний сезон провел в местном «Сибсельмаше»). Что символично, последняя игра прошлого сезона у него была против Казани, 7 марта. Также состав пополнили защитники Николай Дмитров (уроженец Архангельска, последняя команда — «Родина», Киров), Максим Рязанов (уроженец Хабаровска, в прошлом сезоне играл за местный «СКА-Энергию») и бортовой полузащитник Павел Плешивцев (воспитанник Красноярска, последний сезон провел в местном «Енисее»). Плешивцева, кстати, приглашали в команду холостяком, после чего он успел жениться, подарив пресс-службе повод дать очень хорошую новость. Что касается Рязанова, то у него в первый период появления в Казани сын успел пойти в хоккейную школу «Ак Барса» и теперь котируется как один из сильнейших игроков 2013 года рождения.

предоставлено клубом

Болельщикам важно не запутаться в Рязановых, поскольку новичок Максим ранее успел поиграть в Казани, а также в сборной Казахстана, можно сказать, сменил здесь однофамильца Олега Рязанова, покинувшего команду. Кроме него ушли Артем Платонов и Данияр Самигуллин. Как отметил директор клуба Валерий Носов, ветеранам Игорю Ларионову и Александру Темникову были сделаны предложения о продлении контрактов по финансовым возможностям клуба, однако хоккеисты от них отказались и, вероятнее всего, продолжат карьеру в других клубах.

Касаемо еще одного дебютанта, нового главного тренера Сергея Тарасова, — «Реальному времени» удалось обстоятельно поговорить с Сергеем Евгеньевичем, интервью выйдет в ближайшие дни.

Перед главным тренером казанского клуба стоит задача сделать так, чтобы его команда летела, как «Ракета», но побеждала, как «Динамо», входя в число сильнейших клубов страны, как «Ак Барс».

