В Татарстане отменили режимы ракетной и беспилотной опасности

Ранее в Казани по сиренам объявили отбой воздушной тревоги

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане отменили режимы ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В Казани и близлежащих городах Татарстана по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги. Аэропорты республики пока остаются закрытыми. В казанской аэрогавани задерживаются более 50 рейсов.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Также ракетная опасность снята в соседних регионах — Чувашии, Самарской и Ульяновской областях.

Опасность по ракетам в Татарстане действовала с 09.18 по мск, по БПЛА — с 06.05 мск.

Никита Егоров