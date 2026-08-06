В Татарстане отменили режимы ракетной и беспилотной опасности
Ранее в Казани по сиренам объявили отбой воздушной тревоги
В Татарстане отменили режимы ракетной и беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
В Казани и близлежащих городах Татарстана по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги. Аэропорты республики пока остаются закрытыми. В казанской аэрогавани задерживаются более 50 рейсов.
Также ракетная опасность снята в соседних регионах — Чувашии, Самарской и Ульяновской областях.
Опасность по ракетам в Татарстане действовала с 09.18 по мск, по БПЛА — с 06.05 мск.
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