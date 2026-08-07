Театр Камала лишится Фоссе, но приобретет Шекспира

Пьеса норвежского драматурга уйдет из репертуара в декабре: запретили правообладатели

У Бикчантаева в планах три пьесы на сезон. Фото: Роберт Салимов

После отпуска театр Камала открывает свой 121‑й сезон. В афише — постановки новых режиссеров и авторов, а также прощальные показы спектакля «Однажды летним днем», который шел на сцене 12 лет. Весной Казань вновь посетит колумбийский режиссер Алехандро Гонсалес Пуче. При этом художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев пока не раскрыл своих творческих планов.

Три свадьбы, один демобилизованный, четыре прощальных спектакля

Численность труппы нового Камаловского театра позволяет полноценно заполнять партер и амфитеатр во время спектаклей. За лето актеры не только отдохнули — в их жизни произошли важные личные события, например три свадьбы. Так, образовалась театральная семья — молодые актеры Эльза Муратхузина и Самат Хабиров связали себя узами брака. Нашли себе супруг актер Ирхан Габдуллин и звукорежиссер Ильнар Кульмаметов. В театр вернулся Нияз Турлов — он уходил на службу в армию сразу после приема на работу. Зрители могли видеть его в спектакле «Тысяча и одна ночь».

Между делом театр немного подремонтировали — что-то по гарантии («Мы поняли, что здесь нам нужно обновление», — пояснил Зайниев), а что-то было сломано во время эксплуатации.

Сезон открывается сегодня, 7 августа, — с прощаний: в последний раз в Камаловском покажут «Петух взлетел на плетень» / «Әтәч менгән читәнгә» (12+), а потом — «Сүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды» (12+), «Рәшә» / «Марево» (16+) и «Тапшырылмаган хатлар» / «Неотосланные письма» (16+). Это не только показы для зрителей, но и съемки для телеканала ТНВ.

Молодожены Самат Хабиров и Эльза Муратхузина. Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Новые авторы, новые режиссеры — и Бикчантаев

Первая премьера будет 19 сентября — в качестве драматурга в Камаловском появится поэт Йолдыз Миннуллина с историей о жизни поэта Хади Такташа. Название указывает на один из драматургических опытов самого героя — «Такташ. Югалган матурлык» / «Такташ. Утерянная красота» (16+). Ставит пьесу Лилия Ахметзянова.

Впервые будет работать как режиссер в этом театре Искандер Нуризянов, известный по «Театру на Булаке» и «Созвездию». Он предложил сделать инсценировку повести «Три твоих имени» живущей в Коста-Рике уроженки Казани Дины Сабитовой.

— Это для подростков, — пояснил Зайниев. — В театре для этой аудитории вообще мало произведений. Тяжелую работу по привлечению их в театр мы поручили Искандеру.

Кроме того, пока что выбирают произведения два выпускника ГИТИСа. Тюменец Ильяс Гирфанов, ученик Женовача, в этом году ставил в Рязанском ТЮЗе. Челнинец Эрнест Маторкин (мастерская Кудряшова) еще во время учебы поставил привлекший внимание прессы Tribute LP.

У Фарида Бикчантаева обширные планы на сезон. Во-первых, он берется за «Борһан йорты» / «Дом Бургана» Ильгиза Зайниева — история, близкая к древнегреческой трагедии, уже ставилась Лилией Ахметовой в Буинске и Нижнекамске.

Во-вторых, он выбрал одно из произведений, созданных во время лаборатории «Новая татарская пьеса». Это драма Раиля Сафина под названием «Күпер» / «Мост»: история начинается с того, что одной из жительниц деревни, как выясняется, выплачивают пенсию, хотя она многие годы мертва. Режиссер сообщил, что в текст автор уже внес изменения, но незначительные.

Искандер Нуризянов. Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Фоссе у Татарстана забрали

В-третьих, Бикчантаев собирается вернуть один из дипломных спектаклей своих подопечных — в Восточном зале ожидается премьера шекспировской пьесы «Укрощение строптивой» в переводе поэта Зульфата.

— Если помните, мы в том здании, в малом зале, делали ее как дипломную работу, — рассказал режиссер. — Не хочется терять, перевод хороший, почти все те актеры заняты в труппе. Жалко, что тогда показали один раз. Мы пару раз уже порепетировали в Восточном зале. К тому же у нас скоро уйдет одно переводное произведение — «Однажды летним днем» Фоссе. Мы его играем до декабря. У нас после этого останавливают лицензию. Нас оповестила иностранная компания, которая отвечает за это произведение: не хотят больше сотрудничать с российскими театрами. Я не оправдываюсь, считаю, что в татарском театре должны идти зарубежные произведения.

Йос Фоссе шел 12 лет, его пьеса о муже главной героини, который ушел и пропал, была одним из любимых детищ Бикчантаева. Спектакль намеренно показывали поздно вечером, перед каждым показом шел прогон, поскольку текст написан в виде ритмической прозы. Его номинировали на «Золотую маску», причем четырежды.

Ильгиз Зайниев постригся. Роберт Салимов / realnoevremya.ru

Кроме того, в марте в Казань приедет сокурсник главного режиссера по ГИТИСу колумбиец Алехандро Гонсалес Пуче, который ранее в Камаловском ставил «Жизнь как сон» Педро Кальдерона.

— Мы вчера общались по телефону, — рассказал Бикчантаев. — Я ему наболтал, что все артисты читают «Дон Кихота», приезжай. Он попросил, чтобы они читали вторую часть. Потому что, если вы помните, Сервантес выдает ее за сочинение арабского автора.

Художественный руководитель Ильгиз Зайниев, в августе коротко постригшийся, пока не озвучил свои планы. «Зайниев будет работать», — ответил он журналистам.