Фарид Абдулганиев: «Выслушали, покивали, записали… И ничего не сделали»

Чаще всего предприниматели Татарстана жалуются на бездействие местных властей

Фото: предоставлено пресс-службой уполномоченного при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей

Татарстанский бизнес чаще всего обращается за помощью из-за отсутствия участия местных властей и непонимания законодательства, сообщил сегодня уполномоченный при раисе республики по защите прав предпринимателей, экс-министр экологии и экономики Фарид Абдулганиев. В Казани работа с бюрократическим аппаратом тоже вызывает у бизнеса вопросы. Подробнее о том, что волнует предпринимателей, — в материале «Реального времени».

Бездействие властей, сложное законодательство и адаптация после СВО

Чаще всего татарстанские предприниматели жалуются на бездействие органов власти — этой теме была посвящена четверть обращений, сообщил Фарид Абдулганиев, открывая встречу со своими общественными представителями в муниципальных районах республики.

— Выслушали, покивали, записали, задачу поставили… И ничего не сделали. Это, к сожалению, вышло сейчас на поверхность. Настоятельно говорю, когда вернетесь домой, скажите главе, что вопрос на контроле. Потому что это рождает недоверие к власти. Люди начинают думать: «Зачем я туда пойду, они все равно не решат?» Даже если вопрос нерешаемый, надо аргументированно объяснить, почему это так. Не всегда предприниматель прав, но с отписками надо бороться, — сказал он.

На втором месте — просьбы разъяснить законодательство, таких обращений было 19%. Как подчеркнул Абдулганиев, все чаще за разъяснениями обращаются к искусственному интеллекту. «А он никогда не скажет: «Я не знаю». Он знает все. Правда или нет — это уже другой вопрос», — посетовал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На третьем месте — 11% — обращения участников СВО. Как подчеркнул спикер, пока запросов от них не так много, но, очевидно, их станет больше. «Этих ребят надо брать на особый контроль, за руку сопровождать. От них услышать, что есть бездействие, будет вообще ужасом», — заявил Абдулганиев.

Критике подверглись два муниципалитета, общественные представители бизнес-омбудсмена в которых «не проявили себя в полной мере». Это Лениногорский и Новошешминский районы. Их призвали активнее выстраивать отношения с главами. При этом количество приемов сокращается и в целом по Татарстану.

— Может, конечно, это и неплохо, поскольку предприниматели говорят, что им позвонить и получить обратную связь порой бывает быстрее, чем приезжать на прием к общественному представителю. Однако, коллеги, не будем забывать, что личный контакт дает ту степень доверия, которую не заменит ни один телефонный звонок, — подчеркнули на встрече.



предоставлено пресс-службой уполномоченного при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей

«Они, стиснув зубы, закрывают долги по первому кварталу»

В Казани ситуация та же, что и в целом по республике, рассказал «Реальному времени» представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Михаил Кузнецов.

— [Обращения часто связаны] с бюрократическим аппаратом. Это очень широкое понятие. Например, сложно согласовать, условно говоря, новую точку для торговли. Это прямо эпопея, которая может продлиться полгода-год, да. Но речь не только об этом. То же самое касается мер поддержки. Да, вроде они есть, доступны, бюджет очень хороший, но получить их и отчитаться тоже непросто, — объяснил он.

Во время выступления на встрече Михаил Кузнецов рассказывал о казанском рынке HoReCa. Как он пояснил в разговоре с нашим изданием, самым актуальным вопросом для игроков был вопрос НДС:

— Слава богу, все-таки приняли решение для общепита НДС убрать. Но за первый квартал они отчитываются с ним. Мы видим обращения [от рестораторов], что их экономическая модель не складывается с НДС. Они, переживая и стиснув зубы, все-таки закрывают долги по первому кварталу.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Шеринг электрокаров планируют запустить в сентябре

Обновления скоро ждут казанский рынок каршеринга: ожидается, что с сентября для автомобилистов будут доступны электрокары. Речь идет о российских электромобилях «Атом». Так потребителя познакомят с отечественной новинкой.

— Этим направлением я сейчас занимаюсь, и, дай бог, наверное, в сентябре мы в Казани будем первыми в России пользователями электрокаршеринга, — поделился Кузнецов.



Параллельно идет работа над подготовкой в городе соответствующей инфраструктуры, в частности, ведутся переговоры о создании высокомощных зарядных станций. «В том числе мы прорабатываем вопрос с исполкомом города, и они уже идут навстречу в плане бесплатного использования муниципальных парковок», — добавил Михаил Кузнецов.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Сервис может быть запущен как самостоятельный проект или интегрирован в уже действующую каршеринговую платформу. Точную информацию пока не раскрывают, но рассматриваются разные варианты, пояснил собеседник издания.

К слову, в Татарстане фиксировали рост доли автомобилей с электрическими и гибридными силовыми двигателями. В марте 2026 года на них приходилось 5,6% среди предложений на «Авито Авто», а годом ранее — 4%. При этом в Москве их доля уже достигает 12%, а в регионах — около 5%.

