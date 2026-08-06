Казанского судью Марселя Гафарова объявили в розыск

Глава СКР заочно обвинил его в превышении полномочий, а ККС Татарстана приостановила полномочия

Как стало известно «Реальному времени», покинувший Татарстан под предлогом ухода на СВО мировой судья Марсель Гафаров получил официальный статус в деле о превышении полномочий. Обвинение ему заочно предъявил глава Следкома Александр Бастрыкин, что и стало основанием для приостановления судейских полномочий Гафарова.

Накануне вопрос о приостановке рассматривался на заседании Квалифколлегии судей Татарстана — по заявлению, присланному от лица самого Гафарова, и документам силовиков. Как отмечают источники «Реального времени», ККС посчитала факт предъявления обвинения более весомым, чем заявление мирового судьи, однако лишать полномочий коллегу из мировой юстиции пока не стала.

«Реальное время» уже сообщало: само уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили более полугода назад в отношении неустановленных лиц, причем Гафарова по нему успели допросить в качестве свидетеля — относительно периода его службы на посту начальника отдела по раскрытию убийств и иных тяжких преступлений управления угрозыска МВД Татарстана. Поскольку претензии к неустановленным должностным лицам МВД касались подозрений в незаконных мероприятиях по проведению оперативных мероприятий в отношении лиц, заведомо не представлявших интереса для силовиков, дело изначально было засекречено, — отмечали источники нашей интернет-газеты.

С учетом этого 13 июля Высшая квалифколлегия судей РФ в закрытом режиме рассмотрела представление руководителя СКР в отношении казанца. По данным источников «Реального времени», на том заседании силовикам дали добро на привлечение Марселя Гафарова к уголовной ответственности и предъявление обвинения. С учетом судейского статуса текст обвинения должен был подписать лично Александр Бастрыкин, что и было сделано, уточняет один из наших источников, отмечая — данный документ пока не вручен ни самому Марселю Гафарову, ни его адвокату.

Местонахождение первого силовики пытаются установить — Гафаров объявлен в розыск, пока федеральный. Напомним, с месяц назад, находясь в отпуске, он сообщил близким о намерении уйти на фронт, после чего покинул Татарстан, бросив все назначенные к рассмотрению после отпуска дела. Как отмечают источники «Реального времени» в судейском сообществе, официально заключить контракт с Минобороны РФ действующий мировой судья не мог — процедура требует сначала прекратить либо приостановить полномочия. В случае же если статус судьи был скрыт при заключении контракта — подписание документа может быть оспорено.

Между тем в связи с розыском обвиняемого само уголовное дело в данный момент приостановлено.

