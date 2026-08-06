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В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

08:14, 06.08.2026

«Под ударом» Альметьевск, Бугульма, Заинск и Лениногорск

В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В четырех городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Бугульме, Заинске и Чистополе. Жителей просят принять необходимые меры безопасности.

На всей территории Татарстана сохраняется активным режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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