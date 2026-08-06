Власти Татарстана разработали условия конкурса на льготную аренду в ЦУМе

Для участия в конкурсе претенденты должны быть включены в республиканский реестр креативных индустрий

Фото: Артем Дергунов

Министерство культуры Татарстана объявило о проведении конкурса, в результате которого ремесленники смогут получить льготную аренду помещений в казанском ЦУМе. В настоящее время проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

Для участия в конкурсе претенденты должны быть включены в республиканский реестр креативных индустрий и получить заключение художественно-экспертного совета по народным промыслам. Кроме того, исключаются из числа участников предприниматели с просроченными налоговыми долгами, а также фирмы, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Заявки будут оцениваться по 100-балльной шкале: до 60 баллов участники смогут заработать за опыт участия в выставках, ярмарках, конкурсах, фестивалях, обладая знаниями в сфере просветительства и туризма. Остальные 40 баллов участники могут получить за готовность проводить мастер-классы, курсы и демонстрации производства как минимум четыре раза в месяц, охватывая не менее 100 человек. Для успешного прохождения конкурса необходимо набрать не менее 50 баллов.

Также в рамках проекта отклоняются заявки, в которых указано, что помещение будет использоваться в основном как склад, магазин для продажи товаров других производителей или для перепродажи сувениров. Основными условиями являются производственная деятельность и образовательная работа.

Участники должны лично презентовать свои проекты перед комиссией, которая не будет рассматривать заявки, если представитель не явится. Процесс отбора займет до 20 рабочих дней после окончания приема документов.

Ранее директор ЦУМа рассказал о первых результатах работы центра, критериях отбора резидентов и выходе народных промыслов на новый уровень.

Никита Егоров