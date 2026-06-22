Шеринг электрокаров в Казани планируют запустить в сентябре

Сервис может быть запущен как самостоятельный проект или интегрирован в уже действующую каршеринговую платформу

Фото: Айдар Раманкулов

Шеринг электрокаров на базе электромобилей «Атом» планируют запустить в столице Татарстана в сентябре. Об этом «Реальному времени» сообщил общественный представитель уполномоченного при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей (Казань) Михаил Кузнецов.

По его словам, так потребителя познакомят с отечественной новинкой.

— Этим направлением я сейчас занимаюсь, и дай бог, наверное, в сентябре мы в Казани будем первыми в России пользователями электрокаршеринга, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно идет работа над подготовкой в городе соответствующей инфраструктуры, в частности, ведутся переговоры о создании высокомощных зарядных станций. «В том числе мы прорабатываем вопрос с исполкомом города, и они уже идут навстречу в плане бесплатного использования муниципальных парковок», — добавил Михаил Кузнецов.

Сервис может быть запущен как самостоятельный проект или интегрирован в уже действующую каршеринговую платформу. Точную информацию пока не раскрывают, но рассматриваются разные варианты, пояснил собеседник издания.

Напомним, в Татарстане фиксировали рост доли автомобилей с электрическими и гибридными силовыми двигателями. В марте 2026 года на них приходилось 5,6% среди предложений на «Авито Авто», а годом ранее — 4%. При этом в Москве их доля уже достигает 12%, а в регионах — около 5%.



Галия Гарифуллина