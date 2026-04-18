23:53 МСК
На рынке авто в Татарстане выросла доля электромобилей и гибридов

17:38, 18.04.2026

В марте 2026 года на них приходилось 5,6% среди предложений, а годом ранее — 4%

На рынке авто в Татарстане выросла доля электромобилей и гибридов
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане зафиксировали рост доли автомобилей с электрическими и гибридными силовыми двигателями. В марте 2026 года на них приходилось 5,6% среди предложений на «Авито Авто», а годом ранее — 4%.

При этом в Москве их доля уже достигает 12%, а в регионах — около 5%.

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года упали на 30%, составив всего 12,5 тыс. единиц. Наибольшее снижение продаж произошло у лидера прошлого года — китайской марки Zeekr (-61%), чья доля упала до 3 тыс. проданных машин.

Денис Петров

