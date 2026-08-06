При исполкоме Казани планируют создать управление лесничества
В планы управления входит проведение проверок, выдача предписаний об устранении нарушений
Казанская городская дума разрабатывает новый нормативный акт, касающийся работы управления городского лесничества. Документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. Эта новая структура будет частью исполкома Казани и займется вопросами использования, охраны, защиты и восстановления городских лесов.
В планы управления входит проведение проверок, выдача предписаний об устранении нарушений, организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, а также участие в ликвидации несанкционированных свалок и в экологических инициативах.
Кроме того, новое управление сможет выступать в качестве муниципального заказчика по контрактам в области лесного хозяйства, заниматься лесоустройством, учетом древесины и подготовкой документов для создания и изменения границ лесничеств. Учредителем управления выступит муниципальное образование Казани через Казанскую городскую думу, а финансирование структуры будет осуществляться за счет городского бюджета.
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