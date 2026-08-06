При исполкоме Казани планируют создать управление лесничества

В планы управления входит проведение проверок, выдача предписаний об устранении нарушений

Фото: Динар Фатыхов

Казанская городская дума разрабатывает новый нормативный акт, касающийся работы управления городского лесничества. Документ опубликован на сайте антикоррупционной экспертизы. Эта новая структура будет частью исполкома Казани и займется вопросами использования, охраны, защиты и восстановления городских лесов.

В планы управления входит проведение проверок, выдача предписаний об устранении нарушений, организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, а также участие в ликвидации несанкционированных свалок и в экологических инициативах.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, новое управление сможет выступать в качестве муниципального заказчика по контрактам в области лесного хозяйства, заниматься лесоустройством, учетом древесины и подготовкой документов для создания и изменения границ лесничеств. Учредителем управления выступит муниципальное образование Казани через Казанскую городскую думу, а финансирование структуры будет осуществляться за счет городского бюджета.

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Никита Егоров