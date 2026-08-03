Татарстанские регбисты завоевали бронзу Всероссийской Спартакиады

Как и в Кубке России снова уступили москвичам

Бег на фоне Спартакиады. Фото: Динар Фатыхов

На Центральном стадионе Казани соревнованиями в дисциплине регби-7 стартовала Спартакиада народов России. Первыми в борьбу вступили представители регби-7. По итогам двухдневного дня в мужском турнире победила сборная Москвы, хозяева поля татарстанцы финишировали третьими. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Джей Пи Нил: «Исәнмесез!»

Снова матчи по регби провели на Центральном стадионе Казани, как в конце 90-х — начале нулевых. На тот момент главная футбольная арена города последовательно принимала студенческий чемпионат Европы, а потом товарищеские игры сборных России и США. Но это третья разновидность регби — 13, или регби-лиг. Кстати, один из непосредственных свидетелей тех событий Михаил Гарбуз находился в ВИП-ложе стадиона, а по соседству — начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин.

В 90-х на этой же арене проходили матчи Всемирной летней Универсиады. А затем Джей Пи Нил, поздоровавшись на татарском: «Исәнмесез!», специально для «Реального времени» вспомнил о том, как в 2019 году, в год его приезда в Казань, команда сыграла на Центральном стадионе с краснодарской «Кубанью».

Джей Пи Нил здоровается по-татарски. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иностранцам нельзя стартовать в матчах Спартакиады народов России, поэтому из состава сборной Татарстана для участия в турнире выпали южноафриканцы — Эдди Людик и Франко Нодье, но тренировать спортсменов можно. Чем-то это напоминает Олимпиаду 1980 года в Москве, которую американцы бойкотировали, но отдельные спортсмены приехали в качестве тренеров различных сборных и судей. Тогда МОК это разрешал, настаивая на том, что для судей нет гражданства.

Матчи в отборочной группе татарстанцы сыграли «не вспотев»

Самой яркой игрой отбора стало противостояние Калининградской и Краснодарских областей, завершившееся вничью, после чего балтийцы отправились в турнир команд, борющихся за медали, а краснодарцы — в «утешиловку». Увы, среди участников турнира не было представителей Кемеровской области. Там закончилась история команды Новокузнецка, и регби, по-видимому, «умерло».

Семерка имеет свои законы — это что-то вроде фестиваля спорта с атмосферой, присущей схваткам борцов или любительскому мини-футболу. Сыграл, сел на трибуны, дожидаясь следующего выхода своей команды на поле, превратившись в зрителя, а подчас и в болельщика. Так, москвичи очень сильно переживали за соседей из Мособласти. Вопрос объяснялся не только географической близостью играющих команд, но и тем, что многие из них вышли из одних школ — Зеленоград, Москва и Монино.

Мир, дружба, регби. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В семерке в последние годы казанскую команду консультировал Александр Алексеенко, чей зычный голос во время подсказа слышался с трибун на поле, а оттуда и телезрителям. Но на этом турнире его нет с командой, да и матчи первого круга татарстанцы прошли «не вспотев». Последовательно были разгромлены соперники из Курской 55:0, Волгоградской 45:5 и Московской областей 19:7. Это вывело татарстанцев на первое место, с которого хозяева поля попали в четвертьфинал на Ростовскую область.

Там тоже поначалу не пришлось нервничать, поскольку повели 19:0. В этом большая заслуга Романа Рощина, который занес две попытки с собственной реализацией. Набрав 12 очков подряд, он заменился, как ранее делала казанская мини-футбольная команда «Молния». Забил, сменился, и только голкипер «молниеносных» Дмитрий Цуриков оставался на месте, а сейчас возглавляет медицинский штаб «Стрелы». В концовке игры татарстанцы остались в меньшинстве после удаления Германа Давыдова, и таганрожцы, а именно они составляют основу Ростовской области, провели две попытки 19:12.

Шероховатости Спартакиады

Из других игр в четвертьфинале выделялась игра Мособласти и Красноярска. Сибиряки вели 14:7, но на последних секундах «подмосквичи» сравняли счет, а в дополнительное время «военлетчик» Даниил Крылаткин (а вся команда состоит из игроков «ВВА-Подмоковье») принес победные очки. Красноярск, собранный по принципу — 70 процентов из «Енисея-СТМ», и остальные из «Красного Яра», — котировались как минимум как участники полуфинала.

Герман Давыдов несется к воротам соперника. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

КРЯ, как сокращенно обозначали сибиряков на игровом табло, не везло. В матче Пензенской и Калининградской областей пензенцы вели 14:7, но в это время был удален Сергей Янюшкин. Калининградцы занесли попытку, но воспитанник «Красного Яра» Алексей Тяглин не реализовал ее, и Пенза вышла в полуфинал 14:12.

Отличие спартакиадного турнира, допустим, от Кубка России, который проходил накануне, в этом самом слиянии отдельных сборных, как Красноярск или Москва, где к динамовскому костяку прибавили трех игроков «Славы» и одного столичного армейца. Но это специфика, а есть и шероховатости, когда игроки жаловались, что нет горячей воды в номерах, плюс произошло возгорание в районе аккредитационного центра.

На поле в противостоянии Мособласти и Пензы тоже было жарко, что можно было бы в шутку охарактеризовать как дерби Михаила Жлуткова и Валерия Хлуткова. Примерно равные соперники, но Мособласть вела 12:0, причем вторую попытку занесли с голевого паса Виталия Безматерных. После попытки повторить это еще раз, игрок Мособласти не поймал мяч, Пенза организовала контратаку, после чего сократила счет. А на последней минуте сравняла — 12:12. После этого было дополнительное время, в котором, как и в противостоянии с Красноярском, сильнее оказались представители Мособласти.

Регби на фоне «Кул-Шарифа». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После проигрыша Татарстана Москве нашим регбистам предстоял матч за бронзовые награды с Пензенской областью. Перед ним Джей Пи Нил собрал в командной раздевалке игроков, проведя собрание, и, по-видимому, не ограничивался на нем вежливыми словами. Все-таки уступать на своем поле на глазах казанского зрителя было неприятно, даже с учетом того, что играли не на родном «Тулпаре».

В бронзовом матче татарстанцы повели в счете после того, как Степан Хохлов завершил усилия партнеров с реализацией Романа Рощина. Когда пензенцы сравняли счет, татарстанцы во втором тайме снова вышли вперед — после попытки Германа Давыдова. Наконец, суперкомбинация, которую завершил Даниил Потиханов с последовавшей легкой реализацией, увеличила счет до 19:7. После этого было удаление у казанцев, гости провели попытку с реализацией, но счет 19:14 гарантировал бронзу татарстанской сборной.



В финале встретились Москва, что ожидаемо, и Мособласть, что выглядело мини-сенсацией. Это очень пасующая команда, эдакая футбольная Испания времен наставников Луиса Арагонеса и Висенте дель Боске. К примеру, до первой попытки в игре с Пензой подмосквичи сделали большое количество пасов, перемещений и взаимодействий.

Правда, в финале заметно поредевшая дружина Московской области (трое регбистов хромали по трибунам в течение второго дня соревнования) не смогла навязать конкуренцию соседям-москвичам, ставшим первыми победителями Спартакиады.

Противостояние Татарстан — Москва. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Кубке России — вторые. Снова уступаем «Динамо»

До спартакиадных стартов соперники встречались в Монино на новом стадионе, специально построенном для проведения регбийных матчей. Именно на нем сборная Татарстана приняла участие в рамках розыгрыша Кубка России, на котором ранее наши регбисты не стартовали. Что любопытно, в эти же сроки Казань стала хозяйкой соревнований среди мужских и женских команд по регби-7, но это был пляжный вариант. Понятно, что сборная Татарстана — это в основном игроки «Стрелы-Ак Барс». Они преодолели сопротивление питерской «Заставы» в упорнейшем поединке, завершившемся со счетом 14:7. На последних минутах второго тайма была обоюдоострая борьба, когда победить мог любой из соперников. Но в концовке больше повезло казанцам, конкретно Эдди Людик совершил попытку, реализовав ее.

Не менее острой получилась следующая игра с краснодарской «Кубанью», в которой татарстанские стрелки снова были сильнее — 17:7. И только заключительная игра против команды хозяев — «ВВА-Подмосковье» — получилась вполне комфортной 31:12.

Действующий обладатель Кубка страны — пензенский «Локомотив» — в этом году не заявился на турнир, как и красноярские «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», занимающие второе и третье места после двух туров чемпионата страны. Но лидер чемпионата «Динамо» был в заявке, как и специализирующаяся только на «семерке» питерская «Застава».

Схватка двух монстров регби. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во второй день татарстанцы начали с победы над «Приморцем», а затем выиграли полуфинал у «Балтийского шторма» из Калининграда. Оба раза татарстанцы выигрывали со счетом 40:0. Увы, но в финале с московским «Динамо» дела не заладились с самого начала, когда экс-«стрелок» Максим Швецов занес попытку на стартовой минуте матча. А на заключительной наши регбисты уступали со счетом 0:26. В полуфинале Спартакиады уступили поменьше — 12:26, но тоже не навязав серьезной борьбы. Уже 16 августа татарстанская команда сыграет в Москве в рамках продолжения чемпионата страны по регби-15.