Джанашия: Даку в «Рубине» был хорош, но попадет ли он в обойму «Спартака»?
Эксперт усомнился в надобности трансфера албанского нападающего в московский клуб
Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия усомнился в необходимости для «Спартака» трансфера Мирлинда Даку из «Рубина». Эксперт считает, что уровень игры у «красно-белых» выше, чем у казанской команды.
— Может, с Даку и станут лучше, но «Спартак» и так сильный. В «Рубине» он был хорош, но попадет ли он в обойму «Спартака»? Там другая игра, надо попасть в ритм и быть полезным, — сказал Джанашия «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что «Спартак» активирует опцию автоматического выкупа, прописанную в контракте Даку с «Рубином». Сторонам осталось достичь согласия по условиям личного договора с футболистом.
Накануне Даку поучаствовал в победе «Рубина» в гостях над «Акроном». Встреча завершилась победой казанцев (2:1), у которых один из голов забил албанский нападающий. Подробнее о предстоящей сделке Даку и ходе поединка с «Акроном» — читайте в материале «Реального времени».
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