Джанашия: Даку в «Рубине» был хорош, но попадет ли он в обойму «Спартака»?

Эксперт усомнился в надобности трансфера албанского нападающего в московский клуб

Фото: Реальное время

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия усомнился в необходимости для «Спартака» трансфера Мирлинда Даку из «Рубина». Эксперт считает, что уровень игры у «красно-белых» выше, чем у казанской команды.

— Может, с Даку и станут лучше, но «Спартак» и так сильный. В «Рубине» он был хорош, но попадет ли он в обойму «Спартака»? Там другая игра, надо попасть в ритм и быть полезным, — сказал Джанашия «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что «Спартак» активирует опцию автоматического выкупа, прописанную в контракте Даку с «Рубином». Сторонам осталось достичь согласия по условиям личного договора с футболистом.

Накануне Даку поучаствовал в победе «Рубина» в гостях над «Акроном». Встреча завершилась победой казанцев (2:1), у которых один из голов забил албанский нападающий. Подробнее о предстоящей сделке Даку и ходе поединка с «Акроном» — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин