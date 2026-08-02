«Рубин» в ближайшее время объявит имя еще одного новичка

Источник сообщает, что защитник Урозов успешно прошел медосмотр перед переходом в казанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в ближайшее время объявит имя еще одного новичка, сообщает Sport24.

По данным источника, узбекистанский защитник Жахонгир Урозов успешно прошел медосмотр перед переходом в казанский клуб. Футболист уже присоединился к новой команде и занимается на базе в Казани.

При этом Урозову повысят зарплату — с 8 тысяч долларов до 450 тысяч долларов в год, уточняет издание.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что самаркандское «Динамо» рассчитывает получить за игрока €1 млн, однако казанцы просят снизить стоимость наполовину.

22-летний Урозов сыграл два матча за сборную Узбекистана на чемпионате мира — 2026 в США, Мексике и Канаде против Колумбии и ДР Конго. Трансферная стоимость центрального защитника оценивается в €600 тыс.

Накануне главный тренер «Рубина» Франк Артига высказал недовольство трансферной работой клуба. В летний период казанцы подписали двух новичков-защитников: арендовали Илью Самошникова и заключили контракт с Максимом Игнатьевым. Ожидается, что на днях «Рубин» расстанется с лучшим бомбардиром команды Мирлиндом Даку. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин