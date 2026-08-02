Сборная Татарстана завоевала бронзу Спартакиады России по регби-7 в Казани

В матче за третье место татарстанские регбисты обыграли Пензенскую область — 19:14

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Татарстана заняла третье место на соревнованиях по регби-7 среди мужских команд в рамках II Всероссийской спартакиады. Турнир прошел 1—2 августа на Центральном стадионе Казани, в нем участвовали 15 команд из регионов России.

Татарстан вышел в плей-офф со второго места в группе, где соперничал со сборными Московской, Волгоградской и Курской областей. В полуфинале команда уступила Москве со счетом 12:26.

В матче за третье место татарстанские регбисты обыграли Пензенскую область со счетом 19:14. Бронзовая медаль принесла республике 60 зачетных очков. Чемпионом стала Москва (100 очков), второе место заняла Московская область (80 очков).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соревнования по регби-7 стали частью II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит с 1 августа по 30 сентября. Всего в программе — 44 вида спорта, участие должны принять более 12 тыс. спортсменов. Казань принимает соревнования по 11 дисциплинам.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал третье место сборной республики отличным достижением: «Наши спортсмены показали достойный результат, завоевав бронзу турнира».

Зульфат Шафигуллин