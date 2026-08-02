Эксперт оценил выгоду «Спартака» от трансфера Даку из «Рубина»

Александр Гришин высказался о переходе игрока в московский клуб

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Футбольный эксперт Александр Гришин назвал главную выгоду «Спартака» от покупки нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. По его словам, московский клуб сделал задел в борьбе за чемпионство в России.

— «Спартак» покупкой Мирлинда Даку сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Спартаковцы очень хорошо смотрятся, начиная с матча за Суперкубок. Фишка Хуана Карлоса Карседо — доверие к футболистам. Он не прибегает к излишней ротации и ставит футболистов, которые приносят результат, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что «Спартак» активирует опцию автоматического выкупа, прописанную в контракте Даку с «Рубином». Сторонам осталось достичь согласия по условиям личного договора с футболистом.

Накануне Даку поучаствовал в победе «Рубина» в гостях над «Акроном». Встреча завершилась победой казанцев (2:1), у которых один из голов забил албанский нападающий. Подробнее о предстоящей сделке Даку и ходе поединка с «Акроном» — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин