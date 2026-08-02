Тренер «Акрона»: «Не доминировали, но контролировали игру против «Рубина»

Благоевич отреагировал на поражение от казанской команды

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич отреагировал на поражение от «Рубина» (1:2) в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, тольяттинская команда контролировала ход встречи, но не смогла реализовать свои моменты.

— Опять пропустили два легких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю почему. Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, — это подарки для соперника. После этого начали играть как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч. По‑моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить еще, — заявил после игры Благоевич «Матч ТВ».

взято с сайта rubin-kazan.ru

«Рубин» обыграл «Акрон» в гостях со счетом 2:1, голы в составе казанцев забили Андерсон Арройо и Мирлинд Даку, у хозяев отличился Арсений Дмитриев. Тольяттинская команда проиграла обе игры на старте нового сезона.

Игра против «Акрона» может стать последней для нападающего Даку в составе «Рубина». Ожидается, что форвард перейдет в московский «Спартак» за 11 млн евро. Подробности матча, а также детали возможного трансфера Даку — в материале «Реального времени».



Зульфат Шафигуллин