Агент Дер-Аргучинцева опроверг интерес к игроку со стороны «Ак Барса»
Нападающего связывали с возможным переходом в казанский клуб
Казанский «Ак Барс» пока не выходил на представителей нападающего Семена Дер-Аргучинцева. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
— Пока никаких разговоров с «Ак Барсом» не было, — заявил Бабаев изданию «РБ Спорт».
Права на Дер-Аргучинцева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за «Адмиралом». Нападающий не планирует выступать за команду из Владивостока, поэтому ждет обмена в другой клуб.
Минувший сезон Дер-Аргучинцев начинал в «Тракторе», откуда по ходу регулярного чемпионата был обменян в московское «Динамо». В «регулярке» хоккеист успел забросить шесть шайб и набрать 36 очков в 59 матчах, в плей-офф в его активе — два ассиста в четырех играх.
Ранее «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Артемом Галимовым, потеряв при этом Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова.
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