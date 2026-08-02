Агент Дер-Аргучинцева опроверг интерес к игроку со стороны «Ак Барса»

Нападающего связывали с возможным переходом в казанский клуб

Казанский «Ак Барс» пока не выходил на представителей нападающего Семена Дер-Аргучинцева. Об этом заявил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

— Пока никаких разговоров с «Ак Барсом» не было, — заявил Бабаев изданию «РБ Спорт».

Права на Дер-Аргучинцева в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за «Адмиралом». Нападающий не планирует выступать за команду из Владивостока, поэтому ждет обмена в другой клуб.

Минувший сезон Дер-Аргучинцев начинал в «Тракторе», откуда по ходу регулярного чемпионата был обменян в московское «Динамо». В «регулярке» хоккеист успел забросить шесть шайб и набрать 36 очков в 59 матчах, в плей-офф в его активе — два ассиста в четырех играх.

Ранее «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Артемом Галимовым, потеряв при этом Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова.

Зульфат Шафигуллин