Откуда на Великобританию готовилось нападение

В 1901 году вышел роман «Наследники» Джозефа Конрада и Форда Мэдокса Форда. Один — польско-британский писатель, родившийся в Российской империи, и основоположник жанра морских приключений, а второй — английский писатель, издатель и литературный критик немецкого происхождения. Мэдокса Форда включали в несколько списков лучших английских романов XX века. В 1898 году эти два писатели объединились, чтобы создать три совместных произведения. Одно из них — «Наследники», роман, который был успешно забыт и снова всплыл в серии «Забытой классики». Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о тонкостях совместной работы двух писателей над романом.

Хорошее плохое сотрудничество

Предположительно сотрудничество Джозефа Конрада и Форда Мэдокса Форда началось в сентябре 1898 года и продлилось до 1903-го, когда вышла их третья совместная книга «Романтичность». После этого писатели тесно общались, пока не разругались в 1909 году. Правда, через два года помирились. Считается, что работы, созданные внутри этого союза, стали отправной точкой перехода для Конрада от морской тематики к более политическим романам. Для Форда совместная работа была довольна утилитарна: он набил руку и приобрел необходимые для литератора навыки. Хотя позже Форд считал этот период «потерянными годами» из-за возникших проблем в семье, финансовых затруднений и приобретенного нервоза.

Роман «Наследники» долгое время оставался вне поля зрения критиков. Форд говорил, что Конрад считал книгу «чертовски хорошей». А сам Конрад в ответе на рецензию в The New York Times подчеркнул, что роман все-таки экспериментальный. Поэтому не стоит его судить строго. Он также отметил, что большую часть книги писал Форд. Поэтому, по словам Конрада, она получилась «менее живой и убедительной». Его соавтор был более категоричен относительно их совместного творчества. В 1920 году он написал, что «ни одна из этих книг не имеет никакой художественной ценности». Хотя исследователь Пол Скиннер уверен, что Форд сказал это «под давлением времени» и «болезненной личной истории».

Несмотря на такое полярное отношение к собственному творчеству, у «Наследников» определенно есть плюсы. Это одно из ранних произведений в жанре научной фантастики. К тому же в нем считывается политический подтекст, что, к примеру, для творчества Конрада на тот момент было новым. «Наследники» — это небольшой роман из девятнадцати глав, каждая из которых объемом примерно по 8–12 страниц. Сами писатели говорили, что в этой книги менее 65 тыс. слов, из которых Джозеф Конрад написал не больше двух тысяч. Он лишь «наносил последний штрих каждой сцене».

Главный герой — молодой писатель из высшего общества Артур Этчингем-Грейнджер. Однажды он встретил таинственную девушку, которая заявила, что она прибыла из некоего «Четвертого измерения». Она не признавала никаких существующих традиций и ценностей. Ее миссия — похоронить старые порядки. Грейнджер не воспринимает всерьез эти странные заявления, решает, что она просто иностранка со своим особым, непонятным ему менталитетом. Он влюбляется в загадочную девушку и оказывается втянут в заговор. Цель этого заговора — убедить британскую публику, что идеалы чести и совести нужны были для обмана гигантского масштаба. Таинственная гостья проникает в аристократическую, но обедневшую семьи Грейнджера, выдает себя за его сестру и обретает власть над многими влиятельными британскими политиками и финансистами.

Новая эра

Язык романа довольно своеобразен для научной фантастики. В тексте много живописных деталей и ярких образов. Предположительно все эти красивости принадлежат именно Форду Мэдоксу Форду, на которого оказало большое влияние творчество прерафаэлитов. А саму встречу главного героя с пришельцами Форд, возможно, позаимствовал у Герберта Уэллса. Форд также говорил, что на него сильно повлияли Генри Джеймс, Марсель Пруст и непосредственно сам Джозеф Конрад. По мнению Форда, их можно считать наследниками, которые взяли литературу за шиворот, хорошенько встряхнули и привели ее в новую, современную эру на благо других наследников — читателей.

«Наследники», созданные как гибридное творчество, — одновременно и политический роман с ключом, и научная фантастика в лучших традициях Уэллса. Этот роман появился на заре зарождения жанра. С этой точки зрения, он немного наивен. Зато в нем можно усмотреть сатиру на культуру и империализм в Британии рубежа веков. Любопытно, что Англо-бурская война разразилась через две недели после того, как Форд прочитал Конраду первые главы романа.

Как возможные фантасты Конрад и Форд подсветили в романе повальное увлечение людей того времени «четвертым измерением». Считалось, что научные открытия расширят горизонт возможностей для человека, но и принесут новые опасности. Несколько исследователей утверждают, что на создание романа Конрада сподвиг визит в Глазго в конце сентября 1998 года. Там он увидел презентацию рентгеновского аппарата и услышал многочисленные обсуждения «секрета вселенной», якобы заключенного в «существовании горизонтальных волн». Все это привело Конрада к мысли, что две вселенные могут существовать в одном месте и в одно время. Отсюда образ «Четвертого измерения» и его главной представительницы — таинственной девушки.

«Наследники» — это не тот роман, который погрузит в хорошо прописанный фантастический мир. Это не тот роман, с которого нужно начать знакомство с творчеством Джозефа Конрада, если по каким-то причинам вы его еще не читали. Но это тот роман, который познакомит с малоизвестным российскому читателю Фордом Мэдоксом Фордом. Потому что именно в этом произведении появились все те зачатки творчества и тем, которые разовьются в уже более поздних произведениях писателя.

