Издательство Penguin откладывает выход новой книги Рэйнор Винн после обвинений в обмане читателей

В расследовании утверждается, что автор ввела читателей в заблуждение в дебютных мемуарах «Соленая тропа»

Издательство Penguin Michael Joseph решило отложить публикацию новой книги Рэйнор Винн On Winter Hill, которая должна была выйти 23 октября 2025 года, пишет The Guardian. Причиной стали обвинения, опубликованные в газете Observer 5 июля. В расследовании утверждается, что автор ввела читателей в заблуждение в дебютных мемуарах «Соленая тропа», изданном в 2018 году и ставшем международным бестселлером.

В статье Observer утверждается, что до публикации книги супруги носили имена Салли и Тим Уокер. Газета сообщает, что они владеют участком земли с 2007 года на юго-западе Франции, что якобы ставит под сомнение факт их бездомности. Также приводится информация о том, что Винн ранее работала в компании бизнесмена Мартина Хеммингса и была обвинена в присвоении 64 тыс. фунтов. Она не была привлечена к уголовной ответственности, но достигла досудебного соглашения о возврате части средств на основе «непризнания вины». Особые сомнения вызвало заболевание ее супруга, Мота. Эксперты указали, что средняя продолжительность жизни пациентов с кортикобазальной дегенерацией составляет от шести до восьми лет. Мот живет с диагнозом, по информации газеты, уже 18 лет и, по утверждениям источников, не демонстрирует острых симптомов. После публикации материала благотворительная организация PSPA, которая поддерживает пациентов с этим заболеванием, расторгла сотрудничество с автором.

Винн опубликовала заявление на своем сайте, где написала, что получила угрозы в адрес себя, мужа и детей. По ее словам, она долго не комментировала ситуацию, ожидая юридической консультации. В своем обращении Винн приложила фрагменты двух медицинских писем, в которых специалисты указывают, что ее муж действительно получает лечение по диагнозу CBD/S на протяжении многих лет. Она подчеркнула, что никогда не утверждала, будто прогулки могут быть лекарством от болезни, и что ее книги лишь отражают индивидуальный опыт борьбы Мота с заболеванием. Винн также заявила, что форма болезни у ее мужа развивается медленно, что и позволило им жить активной жизнью дольше, чем обычно возможно при этом диагнозе.

Реальное время / realnoevremya.ru

По поводу обвинений в финансовых махинациях Винн подтвердила, что работала в компании Хеммингса в период, который назвала «напряженным», и извинилась за возможные ошибки. Она отметила, что соглашение о компенсации было достигнуто по обоюдному согласию сторон. Причиной потери фермы, по ее словам, стал возврат средств, вложенных в бизнес Купера, а не какие-либо судебные последствия. На заявление о владении недвижимостью во Франции Винн ответила, что это участок земли с разрушенным строением, которым в том числе владеет их родственник, и дом непригоден для жилья. По ее словам, попытки продать участок после кризиса 2013 года не увенчались успехом из-за его низкой стоимости.

Отвечая на вопрос о смене имени, Винн заявила, что использует свою девичью фамилию, а имя Рэйнор выбрала еще в молодости. Мот — это сокращение от имени ее мужа Тимоти. Она отвергла обвинения в использовании псевдонимов с целью обмана, отметив, что их знакомые и соседи называют их и официальными, и неофициальными именами.

Издательство Penguin заявило, что при подготовке книги «Соленая тропа» было проведено стандартное юридическое сопровождение и проверка фактической точности. Претензий к содержанию до публикации расследования не поступало. Издательство подтвердило, что переносит выход новой книги автора, чтобы «оказать поддержку» и «сохранить приоритет семьи в период кризиса». Новая дата публикации будет объявлена позже. Фильм по «Соленой тропе», в главных ролях — Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс, вышел в этом году. Продюсеры проекта заявили, что все правовые проверки были проведены до съемок, а озвученные обвинения касаются книги, а не экранизации.

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Екатерина Петрова