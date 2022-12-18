Что должно стоять на книжной полке интеллектуала

Обзор серии «Культура повседневности» от издательства «Новое литературное обозрение»

Фото: Максим Платонов

Прежде чем приступим к разбору книжных полок, давайте определимся, кто такой интеллектуал.

До XVIII века интеллектуалом считался любой человек, который умел читать и писать. В это же время в ходу был термин «грамотей» или «книжник». Последнее слово произошло от английского выражения man of letters, что дословно переводится как «человек букв». Когда число грамотных людей начало увеличиваться, то термин «грамотей» стали использовать в отношении образованных людей. А вот «книжниками» называли всех тех, кто имел отношение к литературе, писательству, журналистике или издательству книг, брошюр и прочей печатной продукции. К началу XX века термин «книжник» заменили на более нейтральный «интеллектуал».

Со второй половины XX века это понятие расширилось. К интеллектуалам стали относить не только представителей литературного мира, но и любого человека другой профессии, который обладал широким кругозором, начитанностью и большим багажом знаний. Я в шутку называю интеллектуалов экспертами широкого профиля, потому что у них по любому вопросу есть история, выходящая за рамки академической программы вузов. Часто они обладают знаниями более углубленными в одной или нескольких областях, которые связаны с их увлечениями или профессией. Эти знания они черпали в основном из книг.

Моих родителей называли интеллектуалами. Я росла в семье филолога и инженера, который руководил любительской киностудией. В нашей квартире было невероятное количество книг. Они лежали повсюду, книжных шкафов не хватало. Со временем я стала замечать, что наша домашняя библиотека сильно отличается от того, что я видела дома у одноклассников. Да, практически у всех были собрания сочинений русских классиков. В этом плане мои родители не были исключением. Но еще на наших книжных полках можно было найти узконаправленную литературу — архитектура в кино, сборники стихов немецких и французских поэтов на русском языке и в оригинале, исследования Мирового океана, каталоги картин прибалтийских художников. И это не весь перечень, а только то, что сама любила пересматривать в детстве.

Но были у родителей «особые» книги, которые «должны быть у каждого порядочного человека». Под порядочным понимался как раз таки интеллектуал. В период молодости моих родителей это были произведения запрещенных тогда Набокова, Бродского и Солженицына. Для меня в детстве эти потрепанные издания не представляли никакого интереса, зато для родителей были почти сакральными книгами. Это была литература, по которой они могли определить не только интеллектуала, но и единомышленника.

Пожалуй, такие «особые» книги есть у каждого читающего человека. Если кто-то упоминает в разговоре любовь к определенному автору, литературному направлению или жанру, то это срабатывает как триггер для определения «свой». У меня тоже есть такие книги, их много. Но я хочу рассказать о серии, в которой многие найдут литературу по своим интересам, прочитают и поставят на самое видное место на книжной полке.

В 2006 году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило первую книгу из серии «Культура повседневности». По сути, это историческая литература, только главными героями здесь выступают не известные персоны, семьи, страны или события. «Культура повседневности» исследует явления или феномены, которые оказали влияние на быт людей разных эпох и развитие общества. Грубо говоря, эта серия рассматривает предметы интерьера, запахи, болезни, еду, напитки, ритуалы, досуг и моду в историческом контексте. Что ели и пили, как любили, страдали, развлекались и жили люди разных сословий в разные времена.

Я специально выбрала для обзора три очень разные книги, вышедшие в этом году в серии «Культура повседневности».

Ольга и Павел Сюткины. «Русская кухня от мифа к науке»

Что такое русская кухня? И существует ли она? Споры по этим вопросам, наверное, не закончатся никогда. Авторы книги — историки русской кухни — дают свой ответ, а также рассматривают отечественную гастрономию от момента ее зарождения и влияния на нее культуры и религии до подачи и русских специалитетов. Когда речь заходит об аутентичности любой национальной кухни, то невозможно обойти стороной вопрос заимствований. Можно ли отнести шашлык, борщ или пельмени к русской кухне? Авторы книги приводят в пример итальянское национальное блюдо pappa al pomodoro, в аутентичности которого сложно сомневаться. Только вот помидоры на Апеннинский полуостров были завезены из Америки. А пасту итальянцы заимствовали из Малой Азии.

Ольга и Павел Сюткины предлагают рассматривать национальные кухни не с точки зрения продуктов, которые привычны для того или иного региона (хотя и это тоже), но как совокупность нескольких решающих элементов. К примеру, приготовление мяса на открытом огне, то, что мы называем шашлыком, было самым популярным и очевидным способом готовки практически по всей планете. А вот технологии обработки пищи могут отличаться. И тут авторы говорят об уникальной конструкции — русской печи. С ее помощью можно много часов подряд томить блюдо при относительно низкой температуре. Кстати, в книге подробно рассматривается технология приготовления в печи, а также ее история и разновидности, да и в целом роль печи в быту русского народа.

Еще один важный момент, который влияет на национальную кухню, — это тип и характер пищи. Здесь многое зависит от местности и региона. Где-то преобладают животные жиры, в другом месте — крупы, в третьем — широко используют овощи. И последний пункт, но не менее важный, — это подача. Именно подача создает национальный колорит и визуально отличает кухню одного народа от другого. «Сметана в супах, хрен к рыбе горячего копчения, вареная картошка с постным маслом, селедка с луком, а лососина с лимоном…»

«Русская кухня от мифа к науке» — это не книга рецептов, хотя они там тоже есть. Правда, большинство из них не представляют практического интереса, зато любопытны с точки зрения истории и кулинарной эволюции. В книге много вставок из мемуаров и исторических документов, где описаны гастрономические традиции в разные периоды развития нашей страны.

Количество страниц: 592

Год: 2022

Эдвард Брук-Хитчинг. «Подбрасывание лисиц и другие забытые и опасные виды спорта»

Пожалуй, я не вспомню ни одну другую историческую книгу, над которой смеялась, фактам из которой одновременно удивлялась и ужасалась. «Подбрасывание лисиц» рассказывает читателю о давно забытых видах спорта и развлечениях. А забыли их небезосновательно. Большинство собранных Брук-Хитчингом активностей были либо глупы, либо невероятно опасны.

Кто-нибудь помнит лыжный балет? А ведь официальные соревнования по этому виду спорта перестали проводить только в 2000 году. Зародился лыжный балет в начале XX века, когда европейские горнолыжники на потеху публики начали не просто кататься, но и совершать нелепые и необычные движения. Зрителям перформанс понравился до такой степени, что уже в 1929 году появилась книга «Новые возможности в горных лыжах». Смех смехом, но лыжный балет, или его еще называли «танцы на снегу», был заявлен как демонстрационный вид спорта на Олимпийских играх 1988 года. Но Международная федерация лыжного спорта обрекла его на забвение.

В середине прошлого века в США был популярен дичайший вид спорта — борьба с осьминогами. Основоположником его стал дайвер Уилмон Менард, который первый красочно описал СМИ, что собой представляет эта активность. Мужчина назвал борьбу с осьминогом заменой охоты, когда приходится убивать «какое-нибудь бедное безобидное существо». Осьминог же, по его мнению, был «коварным врагом», от которого нужно избавить морской мир. Для этих целей выбирали действительно огромного осьминога и вступали с ним в бой, похожий на борьбу с медведем, которая, кстати, тоже описана в этой книге. Но если в случае с медведем бой был рукопашным, то осьминога не щадили и использовали все возможные средства, в том числе копья и гарпуны.

Название книга получила от чудовищного ритуала, который уходит корнями в древние суеверия. Считалось, что зиму можно хорошо пережить, если собаку или лису подбрасывать на одеяле в воздух до тех пор, пока они не умрут. Эти животные ассоциировались в древности со злыми духами. Затем это живодерское развлечение перекочевало во дворцы королей и дворян. Лис выпускали на ткань, натянутую по принципу батута, и подбрасывали, ослабевая натяжение. Зрители с интересом наблюдали за движениями лисиц в воздухе и их перегруппировкой для приземления на лапы. Иногда животных наряжали в костюмы непопулярных чиновников, тогда игра приобретала политический окрас.

В книге представлено много подобных примеров по принципу энциклопедии, но все они одинаково безумны, жестоки и нелепы.

Перевод: Дм. Панайотти

Количество страниц: 248

Год: 2022

Дэвид Винсент. «История одиночества»

Дэвид Винсент выбрал наиболее удачное время для публикации своей книги. На языке оригинала она вышла в 2020 году во время пандемии коронавируса, в России — осенью этого года. Но для многих еще свежи воспоминания о вынужденной изоляции.

Большинство людей не привыкло к полному одиночеству, для многих самоизоляция стала вынужденным аскетизмом, схожим с домашним арестом. Винсент пытается исследовать все формы одиночества, в том числе и те, что появились совсем недавно как следствие повсеместной цифровой коммуникации. В одной из глав он как раз рассматривает изоляцию человека, окруженного социальными сетями, но лишенного человеческого контакта.

Отношение к одиночеству изменялось вместе с тем, как развивалось общество и как оно реагировало на различные внешние обстоятельства в течение последних почти 300 лет. Именно тогда люди начали задумываться и пытаться объяснить такое понятие, как «уединение». Книга начинается с эпохи Просвещения и появления первого полномасштабного трактата об одиночестве, написанного Иоганном Георгом Циммерманом. Он рассматривал это явление с клинической точки зрения в двух категориях — добровольное уединение (монах, отшельник) и вынужденное.

Винсент довольно подробно рассказывает историю поэта Джона Клэра, который описал природу одиночества в стихах. Приличное место в книге отведено ходьбе. Вроде бы какое она имеет отношение к одиночеству? Но именно пешие прогулки в свое время были способом сбежать от окружения и погрузиться в свои мысли. Это добровольное и временное одиночество, которое стимулировало мыслительный процесс. Любители одиночных путешествий и прогулок найдут много интересного.

Стереотипный образ американской домохозяйки середины прошлого века тоже тесно связан с понятием одиночества. Обычно они изображаются со стаканом виски и сигаретой. Это обязательные атрибуты, точнее, поводы, чтобы уединиться, сбежать от домашних дел, детей и кухни. В то время большинство американских домохозяек были практически заперты в своих домах и ради смены обстановки и уединения отправлялись на «перекуры». Увы, в то время еще было неизвестно о пагубном влиянии табака и никотина на здоровье.

И конечно же, наиболее интересно читать о современных видах одиночества — человек в толпе. Сейчас, как никогда в предыдущие периоды истории, мы окружены постоянной коммуникацией с другими людьми. В большинстве случаев она цифровая, но объем информации от этого увеличился в разы. Поэтому моменты полного отключения от внешнего мира и 100%-ное уединение становятся невероятно ценными, а для многих, к сожалению, недостижимыми.

Перевод: В. Третьякова

Количество страниц: 456

Год: 2022



Екатерина Петрова