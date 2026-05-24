Антон Михалев: «Это восторг!»

Известный детский режиссер посетил студию «ШАЯН ТВ»

Михалев приехал на деловые встречи — с детьми и взрослыми. Фото: Артем Дергунов

Режиссер-постановщик, автор проектов и сериалов для каналов «Россия», «Карусель», «О!», Disney и Nickelodeon Антон Михалев приехал в Казань, чтобы посетить «ШАЯН ТВ» — пообщаться с молодыми журналистами и руководством канала. «Реальное время» послушало его советы, которые актуальны и для старших коллег.

Деловая встреча с малышами и подростками

Михалев известен как автор программы «Золото нации» на «Россия 1», «Букварий» и «Доктор Малышкина» (их вы могли смотреть на «Карусели» и «О!»), шоу «Всеология» на Nickelodeon и других проектов. Он дважды лауреат премии ТЭФИ. И, конечно, он был в «Ералаше».

— Это замечательный режиссер, который знает детей, снимает их, знает их психологию, — объясняет Резеда Хасанова, заместитель исполнительного директора — главного редактора «ШАЯН ТВ» по специальным проектам. — Мы с ним знакомы благодаря фестивалям, на которые ездим, он знает наши работы. Мы заранее отправили ему наши передачи, сегодня он сделает их разбор, а также — канала в целом.

«Реальное время» попало на встречу с юными журналистами. Михалев, которому в феврале исполнилось 44 года, что называется, в «теме»: общаться с коллегами, шутит на тему, куда же ведет лестница в студии, снимает, сколько требуется, дублей танцевального тренда.

С детьми он явно быстро нашел общий язык. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Вы явно тут много проводите времени, смотрите: есть где спать, можно сделать утреннюю гимнастику, гигантский кофеек, — так Михалев заодно снимает видеоконтент для себя.

— Когда у регионального телевидения, еще и узкотематического, есть такие возможности — это восторг, — сказал он старшим журналистам. — Можно в хорошем смысле завидовать и стремиться к этому уровню.

— Сохранение национальных традиций, языка, культуры — это мега-актуальная задача для нашей многонациональной страны. К сожалению, мы теряем эту культуру, историю, а она является фундаментом для нас всех, — отметил Михалев и поблагодарил раиса Республики Рустама Минниханова, назвав его «папой ШАЯН ТВ».

— Нет разницы, ребенок или взрослый передо мной, но у взрослых больше опыта, и его задача — поделиться им. Но я разговариваю с ними совершенно по-разному, — объясняет режиссер свой метод и приступает к смотрению сюжетов и их обсуждению.

С «ШАЯН ТВ» Михалев знаком по фестивалям. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Помимо журналистики, вы тоже должны что-то уметь»

— Вы достаточно яркие ребята, ваше преимущество в том, что вы разные, — сказал он уже юным журналистам. — На телевидении каждый ведущий должен быть узнаваемым. Для этого не нужно повторяться за кем-то, а быть таким, какой ты есть. Вышиваешь крестиком — пожалуйста. Или ты любишь снимать тренды...

— Я вас не отговариваю от профессии, но рекомендую — хотите остаться в телеке, оставайтесь, но, помимо журналистики, вы тоже должны что-то уметь, — добавил Михалев и сказал, что сам мог быть садовником.

Режиссер отметил, что в кадре журналисты «ШАЯН ТВ» смотрятся хорошо — и в целом очень мягко, но честно давал оценку увиденному. Кому-то он рекомендовал перенести свой опыт конферансье в телевизор и записывать более продолжительные эпизоды, чтобы выглядеть естественно. Другому ребенку указывал, что в кадре можно вести себя по-разному: иногда на пике эмоций, а потом — на более естественной, ровной волне, чтобы вызвать у зрителей доверие. Третьему — выбирать близкие для себя темы. Словом, подчеркивал минусы, указывал на плюсы, был харизматичным, как сам Михалев объяснил — это умение вызывать доверие.

А еще Михалев, оказывается, мог бы быть садоводом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также режиссер, рассказав о своем опыте работы с танцующими и поющими блогерами:

— Только съемок трендов в соцсетях недостаточно, чтобы ты был успешным состоявшимся человеком, — отметил ведущий, указав, что отнюдь не у всех звезд есть умение связать два слова, умение формулировать мысли.

— Для человека, который работает в кадре, это недопустимо. Вы можете быть яркими, движовыми, но у вас должны быть мозги, чтобы понимать, что вы говорите, — сказал Михалев и посоветовал не увлекаться исключительно съемкой трендов, танцев, а развивать мышление и говорить от себя.

