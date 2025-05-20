На передовой точности: интервью с главным метрологом ТГК-16

Фото: Максим Платонов

20 мая отмечается Всемирный день метрологии. В преддверии профессионального праздника мы побеседовали с главным метрологом АО «ТГК-16» Андреем Воропаевым. Спикер рассказал о значении точных измерений для обеспечения надежности и эффективности работы энергетики, а также о современных вызовах и перспективах в этой важной области. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Произошел качественный переход с одного режима работы на другой, более четкий»

— Андрей Николаевич, расскажите, чем занимаются метрологи в генерирующей компании АО «ТГК-16»?

— Мы производим метрологическое обслуживание измерительных систем, использующихся на нашем производстве. Это в первую очередь предполагает коммерческий учет энергоресурсов, как получаемых, так и отдаваемых, то есть производимых компанией. Также наша служба занимается законодательной метрологией — выполнением нормативных актов и закона о единстве измерений. Метрологи проводят поверку средств измерения, их калибровку, аттестацию, осуществляют контроль за работой аккредитованных лабораторий, а также следят за работой средств измерений, коммерческих и технологических — всех, которые используются на производстве.

— Во время последней нашей встречи вы рассказали нам об автоматизации процесса управления метрологической деятельностью на предприятии. Давайте напомним нашим читателям, что это был за проект, почему он так важен?

— Этот программный комплекс называется «ИС-Метрология». Сейчас на предприятии эксплуатируется в сумме около 20 тысяч приборов и более 200 узлов учета, требующих обслуживания. Чтобы следить за их состоянием, мы внедрили эту программу, потому что вручную качественно это сделать практически нереально. Поэтому раньше были и ошибки: например, кто-то где-то что-то забудет внести. А сейчас эти ошибки исключены, человеческий фактор минимизирован. Любой сотрудник, имеющий отношение к этим приборам, может посмотреть текущую обстановку. В карточке прибора есть вся информация о нем: не только как работает сейчас, но и когда обслуживали в прошлые годы, сколько это стоило и прочее.

— Сейчас уже прошло больше года после внедрения программы. Какие изменения произошли в вашей работе благодаря ей? Оправдала она ожидания?

— Однозначно, система себя оправдывает. Мы получили очень большую помощь от автоматизации бизнес-процессов, нам стало намного легче контролировать большой парк приборов. Во-первых, как я уже говорил, исключен человеческий фактор: ни один прибор не упускается из виду. Во-вторых, мы действуем по плану, не просто по наитию, по ситуации. У нас есть четкий план на год, включающий в себя все технологические позиции средств измерений, которые мы обязаны отследить, и мы планомерно работаем с каждым, не пропуская ничего. Это очень помогает в работе, дисциплинирует персонал. Произошел качественный переход с одного режима работы на другой, более четкий.

Возможности «ИС-Метрология»

— А эту программу можно при необходимости менять, усовершенствовать?

— Да, конечно. За прошедший год мы сделали несколько доработок, были сформированы новые отчеты, которые нам помогают в работе. В частности, это отчет о состоянии всех узлов коммерческого учета, с параметрами и состоянием входящих в них приборов и вспомогательного оборудования. Отчет по актированию работ и по планированию денежных средств. Мы научились копейка в копейку планировать средства, которые нам необходимо будет затратить для выполнения работ, на месяц вперед. Наши экономические службы очень приветствуют такой режим работы. Это не какие-то примерные суммы, как это было раньше. Мы подаем заявку на какой-то объем приборов, каждый из них оценен. Программа сразу же при формировании заявки контрагентам высчитывает стоимость этой заявки.

Эта система является разновидностью ТОИР — автоматизированных систем организации технического обслуживания и ремонта оборудования. Она может применяться и в других областях нашего производства, поэтому у нее много возможностей. Метрологическая служба стала пионером в компании, которая внедрила в своей части работы такую систему.

— Получается, она универсальна?

— В целом ТОИР — да. А наша «ИС-Метрология» сделана для метрологов, с учетом нашей специфики. Например, есть федеральная государственная информационная система «Аршин», куда заносятся все поверки. Поверители сделали свою работу, поверили приборы, они туда обязаны заносить сведения, а наша система оттуда их выкачивает. Не нужно ждать, когда нам пришлют документы. Мы видим результаты работ онлайн.

— Повлиял ли запуск системы на работу контрагентов?

— Конечно, повлиял, контрагенты стали получать более четкие задачи. В наших заявках на выполнение работ прописаны абсолютно все характеристики приборов, что необходимо сделать, в каком количестве. Поверители приезжают полностью готовые, укомплектованные необходимым оборудованием, людьми и уверенные, что никаких новых задач в процессе не возникнет.

Еще один из важных моментов, так как информация стала внутри системы более точной, мы даже на закупку услуг, ходим с более конкретной информацией. У нас нет, скажем так, двоякого толкования в техническом задании. Мы беседовали с контрагентами, они это признают, говорят, что с нами работать удобно, они не опасаются каких-то нюансов, которые могут возникнуть в ходе работ. Соответственно, на торгах мы получаем большое снижение цен. Чем точнее информация, тем исполнитель яснее понимает, что им стоит сделать, он не перезакладывается финансово на какие-то неопределенности.

Из системы метрологии — в систему ТОИР компании

— Какие еще программы автоматизации вы применяете в своей работе?

— Метрологическая служба у нас имеет небольшой штат, 11 человек, включая филиалы. И мы малым штатом стараемся закрыть все вопросы с высоким качеством решений, поэтому у нас всегда было целью автоматизация работы. Чтобы человек занимался аналитикой, а информацию ему готовили автоматизированные системы. Например, по газу у нас внедрена балансовая система, по ней мы сверяем баланс между нашим коммерческим узлом и узлом учета поставщика. Таким образом, мы всегда понимаем, если баланс сводится с высокой точностью, то узлы учета работают нормально, как только пошло расхождение в цифре баланса, значит, где-то нужно искать проблему, устранять ее. Она у нас более пяти лет уже работает, и опыт показывает, что благодаря ей мы можем устранять зарождающиеся неполадки, которые еще не развились в какую-то аварийную ситуацию.

Сейчас общий тренд в мировой промышленности — это системы предиктивной диагностики, когда автоматика следит за состоянием оборудования и находит в нем отклонения от статистически нормального состояния, так же вот эта балансовая система, показывая обычную статистику в допустимом диапазоне отклонений, говорит, что узлы учета работают хорошо. Балансовые системы помогают нам не только в учете газа, но и в учете тепловой— и электроэнергии, речной воды, то есть по тем ресурсам, которые самые большие по объемам.

— Какие у метрологической службы ТГК-16 планы на будущее? Чем бы вы хотели поделиться с нами, допустим, через в год в преддверии профессионального праздника?

— Уже сейчас мы развиваем использование нашей системы «ИС-Метрология» не только метрологической службой компании, но и подключаем другие подразделения — владельцев средств измерений. Стараемся также передавать опыт использования системы ТОИР и очевидных плюсов от нее другим подразделениям, чтобы наш опыт переняли другие подразделения, поняли, насколько удобнее работать в режиме «не на ощупь» — это точно было бы полезно нашей компании. Она однозначно будет внедрена, без этого сейчас никуда, вопрос только времени. Так вот, мне бы очень хотелось на следующий год сказать вам, что мы выросли из системы метрологии в систему ТОИР компании, что мы были на старте этого внедрения, на нас это было обкатано, благодаря нам было принято решение о необходимости внедрять и дальше во все подразделения. Было бы здорово, если в течение следующего года, по крайней мере, была начата реализация большого проекта.

— В профессиональный праздник что бы вы хотели пожелать своим коллегам?

— Я, конечно же, поздравляю метрологов с профессиональным праздником! Хочу пожелать всем точных измерений, надежности в оборудовании и уверенности в коллегах. Надежность важна как в инструменте, так и в людях вокруг. Когда мы можем положиться друг на друга и на наше оборудование, наши шаги становятся четче, а решения — более обоснованными.

Помните, что каждое решение должно основываться на фактическом состоянии, а значит, высокоточная информация о состоянии оборудования — это ключ к успеху.

Служба метрологии ТГК-16 старается сделать все, чтобы у производственных подразделений и руководства компании была уверенность в каждом измерении и учете. Давайте продолжать работать с такой же преданностью и точностью!