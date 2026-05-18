АТОР: в июне количество прямых рейсов из России упадет ниже уровня времен «железного занавеса»

Этим летом без пересадок россияне смогут улететь в 31–32 страны

Этим летом без пересадок россияне смогут улететь в 31—32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании, и в три раза — чем в СССР во время «железного занавеса», сообщает аналитическая служба АТОР.

— Зимой 2025—2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, подсчитала аналитическая служба АТОР. Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом, — говорится в сообщении.

Прямыми рейсами из России будут летать в следующие страны: Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию. Кроме того, возможно восстановление перелетов без пересадок в Саудовскую Аравию.

При этом организованным туристам интересны не все из них. С марта невозможны продажи пакетных туров в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

— Поездки в Афганистан и Ирак и ранее не пользовались популярностью. То есть для массового или хотя бы условно массового туризма в июне 2026 года из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае полтора десятка стран. Для сравнения, даже в СССР во времена «железного занавеса» зарубежная маршрутная сеть была намного шире: в начале 80-х годов «Аэрофлот» обслуживал около 80—90 направлений, а к концу десятилетия прямое авиасообщение было установлено примерно с сотней стран. И надо понимать, что часть нынешних зарубежных направлений на тот момент считались внутренними, — говорят в АТОР.

Напомним, с конца марта авиакомпании повысили топливный сбор сразу на нескольких зарубежных направлениях. Соответствующую рассылку турагенты начали получать от операторов. По информации портала, топливный сбор увеличивается на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

