Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

Днем и вечером локально кратковременный дождь, гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем и вечером локально кратковременный дождь, гроза, возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +28 до +33 градусов.

Галия Гарифуллина