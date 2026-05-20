Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов
Днем и вечером локально кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем и вечером локально кратковременный дождь, гроза, возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +28 до +33 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».