«Искусственный интеллект» в российских школах начнут ограниченно изучать с 1 сентября

Профиль будет включен только в программу урока информатики углубленного уровня

С 1 сентября в российских школах начнут изучать профиль «Искусственный интеллект», но только на уроках углубленного уровня. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства выразил некоторое удивление, что тема искусственного интеллекта оказалась востребованной у школьников.

— В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета, — сказал Кравцов.

Для остальных российских школьников с пятого по девятые классы подготовлены учебники «Введение в искусственный интеллект», которые включены в федеральный перечень.

Ранее стало известно, что Татарстан вошел в топ-5 регионов по цифровой грамотности среди учащихся.

