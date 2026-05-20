В ближайшее время в Россию вылетит спецпредставитель Трампа

О намеченном визите Стива Уиткоффа сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев

В ближайшее время в Россию с визитом прибудет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Об этом в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву сообщил специальный представитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Подробностей скорого визита спецпредставителя Дональда Трампа в Россию пока не поступало.

В январе Уиткофф уже побывал в Москве, где встретился с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, на данный момент президент России Владимир Путин находится в поездке в Китае. Сегодня в Пекине проходят российско-китайские переговоры с участием глав двух государств. Официальная часть общения Путина и Си Цзиньпина продлились почти три часа.

Зульфат Шафигуллин