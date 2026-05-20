Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились, продлившись почти три часа

Вечером главы двух государств продолжат беседу в неформальной обстановке

Официальные переговоры Китая и России в Пекине завершены. Встреча лидеров двух стран Си Цзиньпина и Владимира Путина продлилась почти три часа.

Вначале стороны провели переговоры в узком составе, после чего перешли к более расширенному заседанию. Си Цзиньпин и Владимир Путин приняли совместное заявление об углублении добрососедских отношений Китая и России, а также укреплении партнерства и стратегического сотрудничества.

Стороны подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал итоги переговоров Си Цзиньпина и Путина «в целом позитивными».

Визит российского президента в Китай продлится два дня, 19—20 мая, сообщал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вечером Си Цзиньпин и Владимир Путин продолжат беседу в неформальной обстановке. До этого российский лидер встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также лидеры двух стран посетят церемонию открытия Годов образования России и Китая (2026—2027 годы).

Зульфат Шафигуллин