Путин и Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры в Пекине: главное
Главы двух государств заявили о стремлении к установлению более справедливого мироустройства
Утром 20 мая в Пекине стартовали российско-китайские переговоры с участием глав двух государств Владимира Путина и Си Цзиньпина. Стороны заявили о стремлении к установлению более справедливого мироустройства.
Президент России Владимир Путин в своем выступлении акцентировал внимание на сотрудничестве с Китаем. Российский лидер вновь подчеркнул, что товарооборот между странами за четверть века вырос более чем в 30 раз и превысил $200 млрд.
Председатель КНР Си Цзиньпин сделал акцент на добрососедских отношениях с Россией. По его словам, Москва и Пекин вносят предсказуемость и стабильность в современный хаотичный мир.
Несколько ключевых тезисов с начала переговоров Путина и Си Цзиньпина:
- Путин сообщил, что товарооборот между странами за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже превышает $200 млрд;
- президент России назвал страну надежным поставщиком ресурсов, а Китай — ответственным потребителем, что важно на фоне кризиса на Ближнем Востоке;
- крупные совместные проекты во многих отраслях — приоритет российско-китайского экономического взаимодействия, подчеркнул Путин;
- Си Цзиньпин считает, что Китай и Россия обязаны построить более справедливую систему глобального управления, ведь Москва и Пекин вносят предсказуемость в этот хаотичный мир;
- подписание 25 лет назад договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило отношениям двух стран добиться скачка в развитии, заявил Си Цзиньпин;
- Си Цзиньпин добавил, что качественная стратегическая координация между странами стала толчком к возрождению и развитию России и Китая. Российско-китайские отношения развиваются на основе уважения.
- Китай и Россия мужественно отстаивают международную справедливость, сказал Си Цзиньпин.
Визит Владимира Путина в Китай стал первой зарубежной поездкой для российского лидера в 2026 году. Переговоры между странами продлятся с 19 по 20 мая, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
