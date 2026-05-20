Путин и Си Цзиньпин начали российско-китайские переговоры в Пекине: главное

Главы двух государств заявили о стремлении к установлению более справедливого мироустройства

Утром 20 мая в Пекине стартовали российско-китайские переговоры с участием глав двух государств Владимира Путина и Си Цзиньпина. Стороны заявили о стремлении к установлению более справедливого мироустройства.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении акцентировал внимание на сотрудничестве с Китаем. Российский лидер вновь подчеркнул, что товарооборот между странами за четверть века вырос более чем в 30 раз и превысил $200 млрд.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал акцент на добрососедских отношениях с Россией. По его словам, Москва и Пекин вносят предсказуемость и стабильность в современный хаотичный мир.

Несколько ключевых тезисов с начала переговоров Путина и Си Цзиньпина:

президент России назвал страну надежным поставщиком ресурсов, а Китай — ответственным потребителем, что важно на фоне кризиса на Ближнем Востоке;

крупные совместные проекты во многих отраслях — приоритет российско-китайского экономического взаимодействия, подчеркнул Путин;

Си Цзиньпин считает, что Китай и Россия обязаны построить более справедливую систему глобального управления, ведь Москва и Пекин вносят предсказуемость в этот хаотичный мир;

подписание 25 лет назад договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило отношениям двух стран добиться скачка в развитии, заявил Си Цзиньпин;

Си Цзиньпин добавил, что качественная стратегическая координация между странами стала толчком к возрождению и развитию России и Китая. Российско-китайские отношения развиваются на основе уважения.

Китай и Россия мужественно отстаивают международную справедливость, сказал Си Цзиньпин.

Визит Владимира Путина в Китай стал первой зарубежной поездкой для российского лидера в 2026 году. Переговоры между странами продлятся с 19 по 20 мая, сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зульфат Шафигуллин