В центре города заменили аварийный участок почти 70-летнего водопровода

Водопровод 1958 года постройки заменили на улицах Щапова, Маяковского и Некрасова, одновременно установив 5 единиц новой запорной арматуры

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты МУП «Водоканал» Казани заменили участок водопровода 1958 года постройки, который находился в аварийном состоянии. На время проведения работ водоснабжение было отключено почти в 100 объектах.

«Это магистральный водопровод, поэтому на время ремонта необходимо отключать такое большое количество абонентов, — пояснили в пресс-службе предприятия. — Однако это позволяет нам выполнить два вида работ: одновременно с ремонтом трубы специалисты устанавливают новую запорную арматуру. На время отключения был организован подвоз воды, согласно поступающим заявкам от жителей».

Так «Водоканал» обновил 5 запорных арматур диаметром от 100 до 300 мм на улицах Щапова, Маяковского и Некрасова. Это оборудование, которое позволяет минимизировать количество объектов, попадающих под отключение воды при авариях, и в целом повышает надежность работы всей системы водоснабжения. Работы по обновлению оборудования проводят планово во всех районах города. В 2025 году всего заменили 302 единицы запорной арматуры, 82 насосных агрегата и 188 пожарных гидрантов.

В настоящее время на балансе МУП «Водоканал» Казани находится 3803 км сетей. Дополнительно «Водоканал» ежегодно принимает на баланс сети — только за 2025 год приняли 162 км сетей. По большей части это поселковые сети, которые долго были бесхозными, не содержались должным образом и находятся в аварийном состоянии. Помимо Казани «Водоканал» также обслуживает сети в поселках. Предприятие подает воду и отводит стоки от абонентов части Лаишевского района, обслуживает сети водоснабжения и подает воду в Высокогорский район. Подает воду в Куюки и Новые Салмачи, что позволило решить проблему водоснабжения для жилых массивов Дербышки, Привольный и Вишневка. Также в обслуживании находится часть сетей и сооружений канализации поселка Осиново Зеленодольского района.

Общий износ инженерной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения составляет более 70%. Несмотря на высокий уровень износа, количество аварий на водопроводе не дает резкого увеличения и на протяжении 5 лет остается примерно на одном уровне. Так, в 2025 году на сетях водоснабжения произошло 1234 аварии, это на 9 случаев меньше, чем годом ранее. Из них 320 аварий устранили без отключения воды, 54% аварий устраняем с минимальным отключением — от 1 до 8 часов. Основное количество аварий происходит на сетях диаметром до 500 мм, за 2025 год таких 1168 аварий, остальные 66 аварий были на диаметрах свыше 500 мм.

В первом квартале 2026 года уже завершена реконструкция 1,2 км сетей водопровода по ул. Сибирский тракт, Сафина и Сафиуллина; продолжается реконструкция сетей водоснабжения по ул. Окраинной и Боевой, реконструкция сетей водоотведения по ул. Дубравная, Мавлютова, Деревня Универсиады, Оренбургский тракт, Чуйкова, Нурлатская и Техническая.