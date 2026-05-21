Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ в России

В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и компания ITKey заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта (AI) внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместного стека решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание AI в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные AI-среды. Особое внимание будет уделено внедрению AI-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

«Сотрудничество с ITKey позволяет нам предложить рынку зрелую инфраструктуру для AI-контуров, которая отвечает самым жестким требованиям безопасности и подходит для объектов КИИ. Мы видим огромный потенциал в этом сегменте и уверены в том, что промышленный ИИ станет фундаментом устойчивости крупнейших российских компаний», — прокомментировал генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

Новый технологический стек ориентирован на компании, которым требуется полный контроль над своими данными, независимость от зарубежных платформ и предсказуемая стоимость эксплуатации AI-нагрузок. Важной частью партнерства станет совместная работа над совместимостью программных решений и образовательных инициатив.

«Мы создаем единую точку входа для компаний, которым необходима устойчивая и защищенная ИТ-среда с возможностью развертывания AI как on-premise, так и в частном облаке. Мы планируем подписать детальную дорожную карту развития, чтобы максимально оперативно предоставить клиентам доступ к новым возможностям совместного стека, сделав ИИ полноценной частью их корпоративной инфраструктуры», — добавил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии отечественной инфраструктуры для промышленного ИИ. KeyStack уже используется крупнейшими российскими компаниями для построения защищенных частных облаков, и совместно с Beeline Cloud мы сможем предложить заказчикам надежную платформу для развертывания AI-сервисов внутри корпоративного периметра. Такой подход позволяет компаниям сохранять контроль над данными, соблюдать требования безопасности и быстрее переходить от пилотных проектов к реальной эксплуатации ИИ в бизнес-процессах», — отметил Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.

Реклама ПАО «ВымпелКом».