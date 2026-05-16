Бизнес-обзор: «ТаграС» сменил одного из топов, «Базис-Металл» подал на банкротство

Суд отменил брачный договор владельца «Волгадорстроя» и его сделку с продажей базы отдыха

В Татарстане сменилось руководство «ТСМ групп» одного из ключевых дивизионов нефтесервисного холдинга «ТаграС» Шафагата Тахаутдинова. Суд признал недействительными брачный договор татарстанского дорожника Айрата Миннуллина и его сделку с продажей базы отдыха «Зеленый Бор» в Лаишевском районе. В дело о банкротстве казанского производителя кладочной сетки для стройотрасли «Базис-Металл» вступили налоговики. Подробности — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Рокировки в «ТаграСе»

В одном из восьми профильных дивизионов «ТаграСа» произошли кадровые перестановки. Своим решением холдинг Шафагата Тахаутдинова прекратил полномочия предыдущего директора УК ООО «ТМС групп» Анвара Яруллина. Вместо него назначен бывший замдиректора по развитию и организации производства аппарата управления компании Александр Сывороткин. К работе он приступил в начале мая.

Причины смены руководства в компании не указывают, только уточнили, что «сейчас и. о. директора — Сывороткин». На вопрос: остается ли Яруллин работать в холдинге — ответили, что «должен остаться». Во главе дивизиона он работал с 2016 года, ранее был первым заместителем директора по производству. Бывший шеф остается миноритарным совладельцем «ТаграСа» с долей 0,3%.

Бывший шеф УК «ТМС групп» Анвар Яруллин (слева на фото) остается миноритарным совладельцем «ТаграСа» с долей 0,3%.

УК «ТМС групп» была создана в 2005 году, как база обслуживания наземного нефтепромыслового оборудования. Сегодня это многопрофильная компания с диверсифицированным бизнесом, которая производит продукцию и услуги для предприятий нефтегазовой промышленности, машиностроительного и трубного комплекса.

В прошлом году компания понесла убытки — 13,9 млн рублей. Выручка сократилась примерно на треть — с 6,8 млрд до 4,7 млрд рублей.

В Казани банкротится поставщик сетки для строителей

На этой неделе в дело о банкротстве казанского производителя кладочной сетки «Базис-Металл» вступили налоговики с суммой требований 21,4 млн рублей. Предприятие недавно подало иск о своей финансовой несостоятельности, суд принял его к производству. Первое заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 1 июня.

Компания является одним из крупнейших производителем сварной сетки в Поволжье, на Урале, Юге и Северо-Западе России. На рынке работает более 26 лет, поставляет продукцию для строительной отрасли.

Предприятие выпускает сетку на собственном оборудовании. Ее использовали при строительстве объектов ТАНЕКО, КАМАЗа, Иннополиса, «Казань Арены», Деревни Универсиады, олимпийских объектов в Сочи.

Сначала предприятием руководил один из совладельцев — предприниматель, бывший следователь УВД Казани Рамиль Исхаков (20% долей). Сейчас у руля компании другой учредитель — Анастасия Ахмедзянова (70%). Еще по 5% у Ильи Пустынина и Дениса Покровского. Последнему также принадлежит московская компания, торгующая производственным электротехническим оборудованием «Денфорт». Кроме того, он возглавляет столичное сообщество любителей астрономии «Урания».

«Базис Металл» в разные годы имела пять производственных площадок в разных регионах России. В 2021 году получила рекордную выручку свыше 1 млрд рублей. К 2024-му оборот вырос до 1,6 млрд, а в минувшем году сократился на треть до 1,06 млрд. Размер убытков по итогам 2025-го составил 192 млн. Компания выступает ответчиком по трем десяткам дел на общую сумму 135,8 млн рублей.

Активы Айрата Миннуллина стали совместно нажитым имуществом

В четверг Арбитражный суд Татарстана признал недействительным брачный договор владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина и его жены Светланы Миннуллиной, заключенный в сентябре 2001 года. В итоге, режим общей собственности на приобретенное супругами в период брака имущество был восстановлен, как того добивались конкурсник и кредиторы должника. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

По оценке экспертов, в конкурсную массу Миннуллина могут вернуть активы общей стоимостью 600 млн рублей. Неделей ранее кредиторы отказались урегулировать спор с дорожником миром — было неясно, какой будет итоговая сумма и за кем останется имущество.

В конце года суд по запросу арбитражного управляющего вводил запрет на сделки с имуществом и арестовывал счета супруги бизнесмена в пределах 6,1 млрд рублей, но затем отменил обеспечительные меры. Среди объектов недвижимости в перечне фигурировали жилой дом площадью 164 кв. м, теплицы и земли в деревне Дятлово, еще несколько участков в Рождествено в Лаишевском районе, а также четыре квартиры, нежилое помещение на проспекте Ибрагимова, квартира с двумя парковочными местами на Меридианной и земельный участок под «Пражским клубом» в Казани.

Суд признал недействительным брачный договор владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина и его жены Светланы Миннуллиной.

Наряду с этим татарстанский арбитраж признал недействительной сделку Миннуллина по продаже 11 нежилых зданий на территории базы отдыха «Зеленый Бор» в Лаишевском районе. В мае 2024 года недвижимость Марат Ильдарович Шакиров, суд обязал его вернуть активы в конкурсную массу владельца «Волгадорстроя». Отменен был договор передачи прав аренды лесного участка площадью 0,2 га между бизнесменами.

Стандарты ЦБ для исламского банкинга и новые стратегии девелоперов

Ключевым событием деловой повестки стал открывшийся на этой неделе XVII международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум-2026». Главная федеральная площадка экономического взаимодействия России со странами исламского мира приняла делегации стран ОИС, руководителей компаний и экспертов в области исламских финансов. Основными темами диалога стали партнерский банкинг, индустрия халяль, экспорт и инвестиции. На форуме по традиции работала выездная редакция «Реального времени», выпустив большой обзор материалов по итогам.

Участники встреч заключили большой объем взаимовыгодных соглашений, анонсировали совместные проекты, достигли договоренностей по ключевым вопросам. Так, в этом году на российском финансовом рынке заработают стандарты ЦБ по всем популярным сделкам по шариату — от мурабаха до сукука. Об этом на форуме заявил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Введение стандартов поможет внешним инвесторам поверить в исламский банкинг, уточнил он. Подробности — в материале «Реального времени».

Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурный дисбаланс спроса и предложения. Компании хотят арендовать помещения, но не находят подходящих вариантов. При этом на рынке много новых объектов, только в Москве до 2036 года заявлен ввод 8 млн кв. метров. Зачастую реализация идет по новой модели: из-за высокой ключевой ставки ЦБ девелоперы сменили стратегию — стали продавать офисы, а не сдавать в аренду. Новые тренды, проблемы и перспективы отрасли обсудили участники профильной сессии форума.