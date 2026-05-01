Япония приобрела российскую нефть из-за ситуации в Ормузском проливе

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и возможного перекрытия Ормузского пролива Япония осуществила закупку российской нефти. Через этот пролив страна традиционно получала 95% всего объема нефтяного импорта с Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

По данным мониторинговых сервисов, подтвержденным компанией-импортером, нефтяной танкер Voyager под флагом Омана следует вдоль южного побережья японского острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку. Там расположен нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil, которая является получателем груза.

Наталья Жирнова