Япония приобрела российскую нефть из-за ситуации в Ормузском проливе
Через этот пролив страна традиционно получала 95% всего объема нефтяного импорта с Ближнего Востока
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и возможного перекрытия Ормузского пролива Япония осуществила закупку российской нефти. Через этот пролив страна традиционно получала 95% всего объема нефтяного импорта с Ближнего Востока, сообщает ТАСС.
По данным мониторинговых сервисов, подтвержденным компанией-импортером, нефтяной танкер Voyager под флагом Омана следует вдоль южного побережья японского острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку. Там расположен нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil, которая является получателем груза.
Напомним, что российские нефтекомпании обяжут удерживать цены на топливо на уровне инфляции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».