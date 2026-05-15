Застройщиков Татарстана за год наказали рублем на треть миллиарда

В первом квартале 2026-го девелоперам выписали штрафов еще на 80 млн, но нарушений стало меньше

С начала года в Татарстане составили свыше тысячи протоколов о нарушениях на стройках. Наиболее частые — отсутствие разрешения на строительство, применение некачественных стройматериалов, отклонения от проекта. Сумма штрафов составила около 80 млн рублей, а за весь прошлый год — свыше 300 млн. Тем не менее количество нарушений у застройщиков республики сокращается, сообщили в Инспекции Госстройнадзора РТ на брифинге.

В первом квартале года инспекторы Госстройнадзора Татарстана контролировали 700 строительных объектов, из которых 333 — жилищные. Провели более полутысячи проверок и сотню профилактических мероприятий. В результате выдали 48 заключений о соответствии (ЗОС) построенных объектов проекту — документ предваряет выдачу разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Примерно столько же — 44 объекта — получили отказ в выдаче документа.

В процессе надзора за стройками было выдано 265 предписаний. Составлено 1 122 протокола об административных правонарушениях. Львиная их доля касалась несоблюдения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, остальные — несоответствия установленному порядку строек.

— Сюда входят: ведение работ без наличия разрешения на строительство, ненаправление в установленные сроки извещения о начале работ и эксплуатация объекта без наличия разрешения на ввод. Поэтому по факту выявленных нарушений инспекцией вынесено 934 постановления по делам об административных правонарушениях, из них 10 — по материалам, направленным органами прокуратуры, — сообщил Ильфарт Сафиуллин, первый заместитель начальника Инспекции Госстройнадзора РТ.

Сумма штрафов в первом квартале года составила 79,3 млн рублей, для сравнения: по итогам 2025-го строительные компании заплатили за свои нарушения в бюджет 307 млн. «В целом количество нарушений уменьшилось», — отметил спикер.

В текущем году инспекция выдала 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований о строительстве. Количество вынесенных предупреждений — 209. В суд направлены 24 протокола по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в установленный срок).

«Где-то проглядели, где-то бегом-бегом делали — и происходили несчастные случаи»

Строители обязаны уведомить Инспекцию ГСН не позднее чем за 7 рабочих дней до начала работ на площадке. Тем не менее многие компании этим пренебрегают, хотя это требование закреплено в Градостроительном кодексе РФ. Среди наиболее частых нарушений застройщиков Татарстана:

несвоевременное направление извещения о начале строительства;

строительство без разрешения, когда оно обязательно;

несоблюдение требований технических регламентов, проектной документации, стандартов или специальных технических условий, в том числе при применении строительных материалов;

нарушения требований техники безопасности.

— Не все работники на стройплощадке носят защитные каски. Работы ведутся на высоте без применения предохранительных поясов. Рабочие места и проходы к ним на высоте не ограждаются защитными и страховочными ограждениями. Проходы не содержатся в чистоте и порядке, не очищаются от строительных отходов, загромождаются мусором, — перечислил Ильфарт Сафиуллин некоторые из нарушений.

За грубые нарушения условий охраны труда и техники безопасности в первом квартале вынесли 143 постановления на 10,8 млн рублей. Статистику несчастных случаев на брифинге не привели, но признали, что они имеют место на стройках республики.

— Да, есть несчастные случаи, потому что бывает, что застройщики, техзаказчики и подрядчики в целом не обращают пристального внимания на соблюдение техники безопасности своими сотрудниками. Где-то проглядели, где-то бегом-бегом все делали — и происходили несчастные случаи. Хотелось бы сказать, что их не так уж много, но они есть. От этого ни одна стройка не застрахована. И это происходит не только на территории Татарстана, но и в других регионах, — пояснил Радик Хайруллин, начальник управления правовой работы и контроля за долевым строительством Инспекции Госстройнадзора РТ.

Первый участок второй линии метро сдадут в 2027 году

Среди ключевых объектов капитального строительства под надзором инспекции находятся в основном социальные учреждения, но есть и крупные транспортные и инфраструктурные объекты. Идет строительство терминала №3 в Международном аэропорту Казани, ввести который планируют в текущем году.

— Первый участок второй линии Казанского метрополитена — это не наш подконтрольный объект — Ростехнадзора, но так, для информации вам: ввод планируется в августе 2027 года, — уточнил Ильфарт Сафиуллин.

Кроме того, в республике до конца этого и в следующем году сдадут несколько детсадов: на 340 мест в Куюках Пестречинского района, ввод — 2027 год; на 260 мест в поселке Октябрьском Зеленодольского района, ввод — 2027 год; на 220 мест на улице Азина в Елабуге, ввод — 2026 год. Еще ряд школ возводят: на 500 мест в микрорайоне Садак в Мензелинске, ввод — август 2026 года; на 500 мест в Агрызе, ввод — август 2026 года; на 500 мест в селе Манзара Кукморского района, ввод — 2026 год; на 192 места в Буинске, ввод — 2026 год.

Дополнительные корпуса учебных заведений появятся: у лицея №2 на улице Гоголя в Бугульме, ввод — 2026 год; у средней школы №6 на улице Ленина в Бугульме, ввод — 2026 год. Многофункциональные центры (МФЦ) построят в Агрызе (ввод — 2026 год); в Буинске (ввод — 2026 год); в микрорайоне Садак, Мензелинск (ввод — 2026 год). Строятся спортивные объекты: центр развития футбола в Казани (ввод — 2026 год); школа фигурного катания Алины Загитовой в Казани (ввод — август 2026 года); крытые ледовые катки с искусственным льдом в Казани, Новошешминском и Тукаевском районах (ввод — август 2026 года); центр стрельбы из лука в Казани (ввод — август 2026 года).

Продолжается реконструкция Центра уникального мастерства (ЦУМ) на улице Московской, д. 2 в Казани (второй этап — май 2026 года). Реставрацию проходят несколько объектов культурного наследия: Казанский ТЮЗ (ввод — май–июнь 2026 года); здание Восточного клуба купеческого собрания в Казани (завершение — май 2026 года); ограда с башнями и проездными воротами Богородского монастыря в Казани (противоаварийные работы, завершение — 2026 год); церковь Николы Тульского в Казани (завершение — июль 2026 года).

Как признались инспекторы, вести надзор за строительством жилья проще, так как его возводят в основном по типовым проектам. Социальные и уникальные объекты требуют больше времени на проверку проектной документации из‑за их сложности и индивидуальности. Сейчас сотрудники ГСН больше ориентированы на профилактические визиты вместо плановых проверок. Цель — не привлечь к ответственности, а предупредить нарушения: инспектор проверяет объект и выдает предостережение с замечаниями. Параллельно идет работа над тем, чтобы протоколы о правонарушениях составлять и направлять в электронном виде.