У татарстанцев увеличились просрочки по газу, но снизились по электроэнергии — общий долг на 231 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подвели итоги собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Анализ показал, что в начале года традиционно отмечается низкий уровень оплаты, который постепенно увеличивается во втором полугодии. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.



По данным за март текущего года, уровень собираемости платежей за ЖКУ составил около 101%, что на 1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. За первые три месяца года средний показатель по Татарстану достиг 97,2%, однако это на 0,1% ниже прошлогоднего значения. Среднегодовой уровень составил 99,3%, также снизившись на 0,1%.

Отмечается активное развитие электронных платежей — их доля в общем объеме достигла 82%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом ситуация с задолженностями демонстрирует неоднозначную динамику. На 1 апреля текущего года просроченная задолженность за газ составила более 219 млн рублей, увеличившись на 722 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом.

В сфере электроэнергетики наблюдается положительная тенденция — сумма долга снизилась на 18 млн рублей, достигнув показателя в 12 млн рублей. Однако задолженность управляющих компаний за тепловую энергию перед АО «Татэнерго» выросла на 20 млн 961 тыс. рублей и составила 257 млн 761 тыс. рублей.

Наталья Жирнова