В Алексеевском районе состоится 24-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»
16 мая в поселке Алексеевское Республики Татарстан состоится XXIV Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2026»
Фестиваль (0+) пройдет на Соборной площади и соберет мастеров колокольного звона, исполнителей духовной и народной музыки, ремесленников и гостей из разных регионов России и Беларуси.
В программе:
- фестивальный марафон звонарей;
- ярмарка народных ремесел «Город мастеров»;
- мастер-классы по традиционным промыслам;
- выставка традиционной русской кухни;
- экспозиция военной техники;
- город детских народных игр.
В 20:00 состоится вечерний концерт под открытым небом. Специальный гость — фолк-группа «Партизан FM».
Фестиваль «Алексеевские перезвоны» проходит уже 24-й год подряд и ежегодно собирает тысячи гостей. В прошлом году его посетили более 11,5 тысячи человек, а в программе принял участие 71 звонарь.
Кроме того, 1 июня в Алексеевском состоится IV фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — Дети».
Открытие фестиваля — в 10:30. Вход свободный.
Организаторы приглашают жителей и гостей республики стать частью большого праздника, где звучит история, оживают традиции и объединяются поколения.
