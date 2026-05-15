В Алексеевском районе состоится 24-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»

16 мая в поселке Алексеевское Республики Татарстан состоится XXIV Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2026»

Фестиваль (0+) пройдет на Соборной площади и соберет мастеров колокольного звона, исполнителей духовной и народной музыки, ремесленников и гостей из разных регионов России и Беларуси.

В программе:

фестивальный марафон звонарей;

ярмарка народных ремесел «Город мастеров»;

мастер-классы по традиционным промыслам;

выставка традиционной русской кухни;

экспозиция военной техники;

город детских народных игр.

В 20:00 состоится вечерний концерт под открытым небом. Специальный гость — фолк-группа «Партизан FM».

Фестиваль «Алексеевские перезвоны» проходит уже 24-й год подряд и ежегодно собирает тысячи гостей. В прошлом году его посетили более 11,5 тысячи человек, а в программе принял участие 71 звонарь.

Кроме того, 1 июня в Алексеевском состоится IV фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — Дети».

Открытие фестиваля — в 10:30. Вход свободный.

Организаторы приглашают жителей и гостей республики стать частью большого праздника, где звучит история, оживают традиции и объединяются поколения.