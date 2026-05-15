Турецкая строительная компания из топ-250 крупнейших в мире построит «Яр Парк» в Казани

Соглашение о партнерстве заключено в рамках «КазаньФорума-2026»

Строительством многофункционального комплекса «Яр Парк» в центре Казани напротив Кремля займется международный холдинг SMK со штаб-квартирой в Анкаре. Соглашение о партнерстве заключено сегодня в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Девелопер и отельный оператор Kravt h&h подвел итоги тендера по выбору генерального подрядчика для строительства комплекса «Яр Парк» на берегу реки Казанки напротив кремля, в самом центре столицы Татарстана. Строить его будет SMK Holding. Изначально в тендере участвовали различные компании, в том числе зарубежные, такие как корпорация PowerChina. Выбор SMK Holding был обусловлен богатым опытом реализации премиальных проектов.

По словам генерального директора и основателя Kravt h&h Валерия Кравцуна, сложность и амбициозность проекта потребовали особой тщательности при выборе подрядчика: «SMK Holding обладает репутацией и опытом решения масштабных задач. В портфеле холдинга — более 300 объектов общей стоимостью свыше $4 млрд. В этом партнерстве мы сможем добиться и высокого качества строительных работ и соблюсти заявленные сроки реализации», — отметил Валерий Кравцун.

«Яр Парк» объединяет передовую деловую инфраструктуру с апартаментами, зонами отдыха и прогулочными маршрутами, а также мариной на 60 яхт. Проект из 13 корпусов площадью 307 тыс. кв. м возводится на участке 11 га. Комплекс включает 1 927 апартаментов, отель Muse of Stars 5* на 297 номеров, конгресс-центр площадью 5,5 тыс. кв. м, выставочный форум 1,6 тыс. кв. м, а также 18 тыс. кв. м офисов. Благоустройство охватит 93,5 тыс. кв. м территории.

«Яр Парк» — значимый проект как на региональном, так и на федеральном уровне. Он будет способствовать развитию городской среды Казани, одного из прекраснейших мегаполисов России, ставшего мостом между культурами и цивилизациями», — отметил вице-президент SMK Holding и генеральный директор ООО «СМК Стройинвест» Эртекин Ахмет Гокхан.

SMK Holding представлен в Турции и России, Казахстане, Ираке, Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах. В портфеле группы — жилой комплекс Astur Residential Complex (1 375 квартир, Анталья), гостиничный комплекс 4* на 286 номеров Ajyad Hotel (Мекка, Саудовская Аравия) и др.

Также недавно в состав холдинга вошел турецкий подрядчик Yüksel, входящий в топ-250 крупнейших мировых строительных компаний. В его портфеле, в частности, стамбульский комплекс Akmerkez площадью 165 тыс. кв. м с торговым центром, офисными башнями и апарт-отелем 5*; также в Стамбуле Yüksel реализовал ряд высококлассных гостиничных комплексов, таких как Çırağan Palace Kempinski 5* на 320 номеров.

Проектное финансирование осуществляет Сбербанк. Как отметил управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов, «Яр Парк» — один из самых масштабных и архитектурно амбициозных девелоперских проектов в новейшей истории Казани: «Сбербанк предоставил проектное финансирование, поскольку мы видим здесь создание полноценной экосистемы для жизни, бизнеса и туризма. Выбор турецкого холдинга SMK в качестве генподрядчика — это дополнительный фактор уверенности для нас как для банка. Сочетание опыта Kravt h&h в управлении недвижимостью и международной компетенции SMK Holding (включая портфель Yuksel с объектами уровня Çırağan Palace) гарантирует соблюдение сроков и высокое качество работ. Мы уверены, что благодаря системной финансовой поддержке Сбера, профессионализму девелопера и надежности генподрядчика «Яр Парк» станет новым центром притяжения и задаст стандарт для будущих инвестиционных проектов в регионе», — говорит Руслан Салимов.

