Минниханов — об атаках на Иран: «Неприкрытая агрессия не осуждается и даже оправдывается»

Рустам Минниханов провел сегодня очередное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир»

Рустам Минниханов провел сегодня очередное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В год 20-летия деятельности организации она послужила трибуной для эмоциональных выступлений политических деятелей Ирана и Саудовской Аравии, оказавшихся в состоянии затяжного вялотекущего конфликта. Обе страны осудили военные действия, развязанные правящей силой США на Ближнем Востоке, а председатель Группы «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов прямо сказал, что «концепция миропорядка, основанного на «правилах», вылилась в агрессию США и Израиля против Ирана». А во внутренней политике сделан курс на укрепление единства нации — в новой концепции ислам назван фактором международного сотрудничества. Подробнее — в материале «Реального времени».

Обострение ситуации вокруг Ирана заставило отреагировать

Сегодняшнее заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», состоявшееся на полях «КазаньФорума-2026», проходило на фоне обострения конфликта вокруг Ирана. Главная тема была сформулирована предельно нейтрально: «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром». Но понятно, что обойти волнующую тему было никак невозможно. При этом посол Ирана Джалали Казем не смог прибыть на заседание стратегической группы в Казань, сообщил зампредседателя группы Марат Гатин. Но власти исламской республики поручили выступить главе Организации культурно-исламских связей Ирана Ходжату уль-Исламу Мехди Иманипуру.

Он активно участвует в международных культурных встречах, в том числе с российскими официальными лицами. Правда, иранский политик смог взять слово только в финальной части заседания, когда участники группы перешли к обмену мнениями по поводу нарастающего вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

А их оказалось немало. В работе заседания группы приняли участие представители МИД Саудовской Аравии, власти Египта, Ливии, Нигерии, Турции и других исламских государств. Почти каждый выражал озабоченность по поводу нарастания напряжения в этом регионе. Казалось, что встреча имела большое геополитическое значение для государств Ближнего Востока, а от России хотели услышать политическую позицию.

Россия продолжит прямой диалог с исламским миром

Мир находится в острой фазе международных конфликтов под давлением стран коллективного Запада, а на Ближнем Востоке наблюдается очередная эскалация, отметил в своем вступлении заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В этих условиях стратегическое партнерство России с мусульманскими странами приобретает особую значимость. «Укрепление взаимопонимания и прямых контактов между нашими странами — одна из задач Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В условиях, когда диалог становится дефицитом, она призвана стать платформой для координации усилий по поиску путей к миру», — сказал он.

Затем Хуснуллин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина: «В основе наших отношений — общие ценности, уважение к культурному, цивилизационному многообразию. В нашей стране веками живут представители разных религий и народов. Ислам — это одна из мировых, широко распространенных в России религий. Его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами».

Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что глобальная система международных отношений начала меняться в сторону формирования нового многополярного мира. Эти изменения способствовали поиску новых форм взаимодействия России с государствами исламского мира.

— Россия — многонациональное государство, которое обладает уникальным опытом выстраивания диалога с традиционными религиями. Яркий пример такого сосуществования — Казанский кремль, где рядом расположены мечеть «Кул-Шариф» и православный Благовещенский собор, — сказал Рустам Минниханов. И напомнил, что Россия была принята наблюдателем в ОИС 20 лет назад по инициативе Владимира Путина, что послужило диалогу с мусульманскими странами.

Вдвоем всегда лучше, чем одному

Казань — важный центр диалога России с исламским миром, подчеркнул заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.

В этом году началась реализация новой стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года. Это событие имеет огромное значение для дальнейшего укрепления единства российской нации, заметил он. Причем в стратегии уделено внимание вопросам межрелигиозного взаимодействия. Речь идет не просто о поддержке отдельных конфессий, а четко обозначена цель на обеспечение межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и предупреждение конфликтов на религиозной почве.

Ислам занимает особое место в этой системе. По словам Магомедсалама Магомедова, эта религия остается неотъемлемой частью российской цивилизации и важным фактором международного сотрудничества. Ведь вопросы государственной национальной политики перестают быть исключительно гуманитарными, они становятся важнейшим условием успешной реализации технологических, финансово-экономических инициатив.

Сейчас на фронте плечом к плечу выполняют боевые задачи представители всех народов России и разного вероисповедания. «Это является истинным проявлением той самой модели единства в многообразии, которая успешно реализуется в нашей стране», — заключил Магомедсалам Магомедов.

С 2022 года количество попыток разжигания межнациональных и межконфессионального конфликтов с помощью зарубежных СМИ выросло более чем в пять раз, сообщил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Но настроения в обществе не претерпели изменений. По данным социологических опросов, более 80% жителей ПФО положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.

Отношения России с исламским миром он описал выдержкой из Библии: «Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».

Крым — родина для русских и татар

Межконфессиональное согласие сложилось в Крыму, сообщил зампредседателя совета министров Крыма Георгий Мурадов. В результате политического переворота республика вышла из состава Украины, что было предусмотрено Конституцией самой Украины. «Я подчеркиваю: референдум о выходе был проведен в полном соответствии с украинской Конституцией. Республика Крым вышла из состава распадающейся Украины бескровно, без жертв, и провозгласила свою независимость», — подчеркнул он. По его словам, была угроза этнического характера.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня ситуация выглядит так, что и русские, и крымские татары вернулись в свою родную семью. Для последних, как и для русских, другой родины, кроме России, не существует. Русские составляют 80% населения, а крымские татары — 15%.

Министр внутренней политики Крыма Альберт Куршутов рассказал, что крымско-татарский стал вторым государственным языком в Крыму, а Курбан-байрам и Ураза-байрам были объявлены государственными праздниками и выходными днями. Были открыты крымско-татарские школы с изучением родного языка. В инфраструктуру были вложены многомиллиардные средства. В Крыму появилась Соборная мечеть, строительство которой десятилетиями откладывалось. Президент Российской Федерации издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов.

— Чтобы лучше понять ситуацию, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — пригласил он в гости в Крым.

Запад вновь демонстрирует двойные стандарты

Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустам Минниханов вернулся к внешнеполитическим проблемам. Он заявил о приверженности принципам равенства и справедливости в отношениях с исламским миром.

— В сложных условиях Россия продолжает проводить линию на построение многополярного мира, — подчеркнул Рустам Минниханов. Он назвал действия США в Иране неприкрытой агрессией, которая не осуждается и даже оправдывается.

— Концепция миропорядка, основанного на правилах коллективного Запада, вылилась в агрессию США и Израиля против Ирана и разрастание вследствие этого вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Она сопровождается разрушениями инфраструктуры и нарушением десятилетиями складывающихся международных цепочек взаимодействия. При этом так называемый Западный мир вновь демонстрирует двойные стандарты, когда неприкрытая агрессия не осуждается и даже оправдывается. Руководство группы придерживается позиции, озвученной президентом России: удар по Ирану является неспровоцированной агрессией, не имеющей под собой оснований и оправданий, — сказал Рустам Минниханов.

Ректор Университета гуманитарных наук ОАЭ доктор Халифа Мубарак аз-Захири осудил действия Ирана в странах Персидского залива.

— Я бы хотел осудить иранские атаки против Арабских Эмиратов и стран Персидского залива. Они были направлены на очень важные коммуникации и инфраструктуру. Также было подорвано судоходство в Ормузском проливе, который играет важную роль в международной экономике. Все это противоречит международному праву, взаимоуважению и независимости государств и подрывает устойчивое развитие на Ближнем Востоке и во всем мире, — сказал он.

«Если ваш сосед предоставит свой дом для атаки на вас, что вы будете делать?

Глава Организации культурно-исламских связей Ирана Ходжат уль-Ислам Мехди Иманипур не скрывал негодования по поводу атаки США на Исламскую Республику Иран. «Навязанная Ирану война не принесла американским правящим кругам ничего, кроме унижения и позора», — сказал он.

Осуждая военные действия США в отношении своей страны, он заявил о нарушении фундаментальных принципов международного права по соблюдению национального суверенитета исламских государств. По его мнению, это не только ослабляет безопасность и стабильность среди мусульманских стран, но и ведет к глубоким гуманитарным травмам.

Особенно резко он высказался в отношении ближневосточных стран, вставших на сторону Израиля и предоставивших свои территории врагам страны.

— Теперь у меня вопрос к вам: если ваш сосед предоставит свой дом для атаки на вас, что вы будете делать? Очевидно, что Исламская Республика Иран имеет право ответить и нанести удары по врагам из соседних стран, откуда был атакован Иран, — заявил он.

Он выступил в защиту Палестины, где продолжается гуманитарная катастрофа, продолжаются убийства мирных жителей, идет разрушение гражданской инфраструктуры и лишение людей самых элементарных прав.

Мир переживает исторический поворот, который предвещает конец эпохи однополярного мира, напомнил он. Независимые государства — Россия, Китай и Иран — показали, что претензии на господство одной страны над всем миром несостоятельны. При этом неэффективность международных институтов стала очевиднее, чем когда-либо. По его мнению, площадка Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» доказала свою востребованность для реализации цивилизованного диалога между Россией и исламскими странами.