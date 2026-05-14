В России в 2026 году появятся четыре первых стандарта партнерского финансирования

Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на сессии РИЭФ

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году планируется внедрение четырех базовых стандартов партнерского финансирования, соответствующих требованиям AAOIFI. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на сессии Российского инвестиционно-экономического форума. Напомним, что РИЭФ «переехал» в Казань из Москвы.



На площадке МВЦ «Казань Экспо» проходит обсуждение развития отрасли партнерского финансирования: промежуточные итоги внедрения соответствующего законодательства в регионах, вопросы стандартизации процедур и отчетности.

В обсуждении принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, включая первого заместителя Председателя Банка России Владимира Чистюхина, директора Департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, заместителя премьер-министра Татарстана Мидхата Шагиахметова и председателя AAOIFI шейха Ибрагима Бен Халифа Аль Халифа.



Наталья Жирнова