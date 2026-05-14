Хуснуллину показали макет проекта аэропорта Архыз в КЧР на «КазаньФоруме»
Вице-премьер России отметил эффективное использование республикой мер федеральной поддержки
Вице-премьер России Марат Хуснуллин обсудил вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, дорог и транспорта с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Стороны встретились на «КазаньФоруме», сообщила пресс-служба российского правительства.
В процессе разговора Хуснуллин отметил эффективное использование республикой мер федеральной поддержки с привлечением инструментов инфраструктурного меню — ИБК, СКК, КИК, а также денег инвесторов.
На выставочном стенде Хуснуллину также показали, как будет выглядеть концессионный проект аэропортового комплекса Архыз.
По словам Темрезова, благодаря совместной работе под кураторством Хуснуллина в регионе уже видны результаты развития строительной отрасли, модернизации коммунального комплекса и создания современных общественных пространств.
