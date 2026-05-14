Новости экономики

05:02 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Хуснуллину показали макет проекта аэропорта Архыз в КЧР на «КазаньФоруме»

18:45, 14.05.2026

Вице-премьер России отметил эффективное использование республикой мер федеральной поддержки

Хуснуллину показали макет проекта аэропорта Архыз в КЧР на «КазаньФоруме»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин обсудил вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, дорог и транспорта с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым. Стороны встретились на «КазаньФоруме», сообщила пресс-служба российского правительства.

В процессе разговора Хуснуллин отметил эффективное использование республикой мер федеральной поддержки с привлечением инструментов инфраструктурного меню — ИБК, СКК, КИК, а также денег инвесторов.

На выставочном стенде Хуснуллину также показали, как будет выглядеть концессионный проект аэропортового комплекса Архыз.

По словам Темрезова, благодаря совместной работе под кураторством Хуснуллина в регионе уже видны результаты развития строительной отрасли, модернизации коммунального комплекса и создания современных общественных пространств.

Ранее сообщалось, что инвестпортфель в Томской области превысил 760 млрд рублей.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть603.6
  • Нижнекамскнефтехим70.85
  • Казаньоргсинтез58.9
  • КАМАЗ69.4
  • Нижнекамскшина37.7
  • Таттелеком0.604