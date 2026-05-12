В Татарстане количество POS-терминалов для платежей по карте увеличилось на 8% за год

Кроме того, мобильные офисы банков обслуживали 199 сел республики

На начало 2026 года в Татарстане насчитывалось 139 тыс. POS-терминалов, через которые граждане оплачивают картой свои покупки. За год количество таких устройств увеличилось на 8%, сообщила пресс-служба Банка России.

Также по состоянию на 1 января 2026 года мобильные офисы банков обслуживали 199 сел Татарстана. Специально оборудованный транспорт выезжает в районы по графику. В таких офисах граждане могут открыть вклад, перевести деньги и получить другие услуги, которые доступны в отделении банка.

— В 2025 году в Татарстане увеличилось количество торговых точек с возможностью снятия наличных на кассе. Услугу «наличные на кассе» подключают магазины и АЗС в небольших населенных пунктах, где поблизости нет офисов банков и банкоматов. Она также доступна в некоторых супермаркетах крупных торговых сетей, — говорится в сообщении регулятора.

Как отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России Марат Шарифуллин, на начало 2026-го услугу «наличные на кассе» в республике оказывали 1,6 тыс. торговых точек. Пятая часть из них расположена в селах. За год совершено более 900 тыс. таких операций, средний чек составил 2,3 тыс. рублей.

Также в прошлом году в Татарстане открылись семь первых сельских кабинетов финансовой доступности. Они размещены в небольших населенных пунктах в домах культуры и библиотеках. Кабинеты оснащены компьютерами с постоянным доступом в интернет. Это позволяет жителям оплачивать ЖКХ и налоги онлайн, пользоваться порталом «Госуслуги», оформить страховку, установить самозапрет на кредиты или записаться на прием в МФЦ. Кроме того, в таких кабинетах можно подключиться к онлайн-урокам Банка России по финансовой грамотности и изучить материалы на просветительском портале ЦБ.

Кроме того, для защиты людей от мошенников, на компьютерах установлено программное обеспечение, которое открывает доступ только к проверенным ресурсам.

Никита Егоров