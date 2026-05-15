Судный день «Зенита» и «Краснодара», битва за бронзу «Спартака» с «Локо»: анонс 30-го тура РПЛ

Петербуржцы готовятся праздновать столетний юбилей, а «Рубин» вряд ли упустит любимую седьмую строчку

На этих выходных в РПЛ пройдет заключительный тур сезона. Традиционно все матчи начнутся в одно время — 18:00 по мск. Сумеет ли «Зенит» вернуть себе чемпионский титул и кто покинет лигу в этом году — в материале «Реального времени».

Какова вероятность, что «Зенит» оступится в Ростове-на-Дону?

Уже третий год подряд чемпионский титул в РПЛ будет разыгрываться в заключительном туре. На манеже все те же — «Зенит» и «Краснодар». В течение всего сезона «быки» и петербуржцы нос к носу шли по турнирной таблице, и большую часть чемпионата первым был «Краснодар». Однако в прошлом туре команда Мурада Мусаева оступилась в матче с «Динамо», потерпев поражение (1:2). «Зенит», напротив, добыл волевую победу над «Сочи» (2:1).

В последнем, 30-м туре этого сезона петербуржцы сыграют на выезде против «Ростова», а южане примут дома «Оренбург». Для «сине-бело-голубых» коллектив Джонатана Альбы чуть ли не идеальный соперник. «Ростов» без турнирной мотивации, команда точно уже не опустится ниже и не поднимется выше десятого места, а несколько ключевых игроков находятся уже на откровенно чемоданном настроении. В том числе важнейший латераль команды — Илья Вахания, который с лета 2026 года станет футболистом «Краснодара».

«Зенит» слишком многое поставил в этом году на чемпионство в РПЛ, чтобы упустить золото в последнем туре. Не забываем, что петербуржцы еще так и не отметили свой столетний юбилей, перенеся его на этот год из-за триумфа «Краснодара» в прошлом сезоне.

Над Сергеем Семаком прилично сгущались тучи в течение всего этого сезона. Специалисту пророчили отставку на фоне не самой выразительной игры и посредственных результатов. Зимой Семаку привезли дорогих легионеров, которые обошлись «Зениту» по меркам нашего чемпионата в нехилую копеечку. Так что права на ошибку у наставника петербуржцев нет. Отставки не миновать, если немыслимым образом «Зенит» потеряет очки в Ростове-на Дону.

У «Краснодара» в 30-м туре соперник, безусловно, более мотивированный. Хоть «Оренбург» по большому счету уже обеспечил себя пропиской в РПЛ на следующий сезон, тем не менее команда Ильдара Ахметзянова захочет повоевать на поле с действующим чемпионом. «Газовики» могли бы бояться преследователей в лице «Крыльев Советов» и «Акрона», если бы в заключительном туре чемпионата они бы не играли между собой. Самарское дерби, в котором решится, кто отправится в стыки, а кто со спокойной головой будет готовиться к следующему сезону в РПЛ.

«Пари НН», как и «Сочи», вылетит из РПЛ напрямую?

Для казанцев 30-й тур в чемпионате будет приурочен к наступающему Дню Химика, который празднуется в России в 2026 году 31 мая. В честь этого «Рубин» сыграет в специальной форме лазурного цвета.

Подопечные Франка Артиги еще неделю назад имели теоретические шансы побороться за топ-6 в турнирной таблице, однако поражение «Спартаку» (1:2) обрушило все перспективы «Рубину». Сейчас задача у казанцев — сохранить седьмую строчку и не позволить обогнать себя московскому «Динамо». Поэтому мотивации обыграть «Пари НН» у казанцев предостаточно.

Для нижегородцев встреча с «Рубином» вовсе судьбоносная. На данный момент «Пари НН» идет пятнадцатым в турнирной таблице, отставая от идущего на 14-м месте «Динамо» из Махачкалы на три очка. Несколько недель назад руководство нижегородского клуба, дабы спасти сезон, решилось на радикальные перемены — отправило в отставку прежнего главного тренера Алексея Шпилевского. Новым наставником «Пари НН» стал Вадим Гаранин.

Шансы спастись и остаться в РПЛ у нижегородцев минимальны. Тем более что махачкалинцы будут принимать «Спартак» дома, а в Каспийске клуб из Дагестана всегда очень неуступчив. На протяжении прошедших сезонов «Пари НН» постоянно удавалось выйти сухим из воды и в последний момент получать квоту на выступление в элите российского футбола. Кажется, в этом году фарт у волжан все-таки закончится.

«Спартак» и «Локомотив» разыграют бронзу в последнем туре чемпионата

Заключительная интрига на предстоящих выходных — кто из команд завершит сезон с медалями. Будет ли это «Спартак» или же «Локомотив»? После 29 туров «железнодорожники» идут третьими в чемпионате, опережая «красно-белых» на два очка (53 против 51).

В соперниках на выходных у «Спартака» — махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» в дерби примет ЦСКА. «Красно-белые» провели выдающуюся весну под руководством Хуана Карлоса Карседо, вышли в суперфинал Кубка России и компенсировали всю горечь, которая была у московских фанатов на протяжении осени 2025 года, когда «Спартаком» рулил Деян Станкович.

Подопечные Карседо играют в презентабельный футбол, в полной мере раскрылись легионеры, да и сам состав выглядит очень любопытным в контексте уже следующего сезона. Весенний рывок «красно-белых» по идее должен им воздаться в виде бронзовых медалей.

Но и коллектив Михаила Галактионова более чем заслужил остаться на третьей строчке. «Локомотив» в течение всего сезона шел в лидерах чемпионата, не проигрывая в чемпионате вплоть до середины осени. Уже в следующем сезоне в стане «железнодорожников» могут быть кардинальные перемены. Непонятно, останется ли в команде главный талант российского футбола — Алексей Батраков. Продолжит ли свою работу на посту наставника Михаил Галактионов, которого активно сватают в разные топ-клубы страны?

«Локомотив» провел ударный сезон и был на дистанции стабильнее «Спартака», поэтому и в адрес «железнодорожников» язык не повернется сказать, что они недостойны бронзовых медалей.

Расписание матчей 30-го тура РПЛ. Все игры стартуют 17 мая в 18:00 по мск:

«Ростов» — «Зенит»;

«Рубин» — «Пари-НН»

«Краснодар» — «Оренбург»;

ЦСКА — «Локомотив»;

«Динамо» Мхч — «Спартак»;

«Балтика» — «Динамо» Москва;

«Крылья Советов» — «Акрон»;

«Сочи» — «Ахмат», «Матч Боец».