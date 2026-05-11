Средний размер ипотечного кредита в Татарстане уменьшился на 100 тыс. рублей за год

Самый большой размер ипотеки зафиксирован в Москве

Фото: Артем Гафаров

По итогам февраля 2026 года средний размер ипотечного кредита в Татарстане составил 4,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года эта сумма уменьшилась на 2,27% или на 100 тыс. рублей, следует из отчета Центробанка России.

Самые высокие размеры ипотечных кредитов зафиксированы в Москве (7,6 млн), Республике Калмыкия (6,8 млн), Московской (5,8 млн) и Сахалинской (5,7 млн) областях. Наименьшие объемы ипотечного жилищного кредитования — в Республике Ингушетия (1 млн) и Чеченской Республике (1,4 млн).

До этого вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев объяснял, что на сегодняшний день все ипотечные сделки на вторичном рынке — это альтернативные и обменные операции. Речь идет о ситуации, когда покупатели продают свою прежнюю недвижимость, покупают в ипотеку, например, квартиру побольше, а значительную часть долга погашают за счет вырученных с продажи старой жилплощади денег. Также, по его словам, возможен второй вариант сделки: у гражданина есть большая накопленная сумма, и он покупает квартиру, оплачивая недостающую часть ипотекой.

Ранее сообщалось, что арендовать самую дешевую квартиру в Казани стоит почти вдвое меньше, чем в Санкт-Петербурге и Москве.

Никита Егоров