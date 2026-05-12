Индия возвращает золотые резервы в страну из-за ближневосточного кризиса

Из-за кризиса на Ближнем Востоке правительство Индии принимает срочные меры для защиты денег страны. По данным газеты The Economic Times, власти обсуждают повышение цен на бензин и ограничение ввоза некоторых товаров, например золота и бытовой техники.

Ранее премьер-министр Нарендра Моди попросил жителей экономить топливо — ездить на работу на общественном транспорте или работать из дома. Также он призвал временно отказаться от покупки золота и поездок за границу. Если люди не будут экономить, власти могут ограничить снятие иностранной валюты.

По состоянию на 1 мая валютные резервы Индии составили $690,7 миллиарда, что достаточно для покрытия импорта на 10–11 месяцев. Центральный банк также ввел ограничения на спекуляции с валютой, установив лимит открытых позиций банков в размере $100 миллионов в день.

Резервный банк Индии ускорил возвращение золотых резервов в страну: к концу марта 2026 года было репатриировано 77% золотого запаса. Объем золота, хранящегося в зарубежных банках, сократился до 197,6 миллиона тонн по сравнению с 290 миллионами тонн в сентябре 2025 года.

Напомним, что в мире происходит также коллапс с топливом из-за конфликта на Ближнем Востоке. По информации агентства Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью из-за военных действий США и Израиля против Ирана. Рынок может остаться уязвимым для новых сбоев даже после завершения конфликта, прогнозируют специалисты.



Наталья Жирнова